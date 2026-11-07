باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

سلام از سنگال به قهرمانان ایران + فیلم

ورزشکاران ایران در المپیک جوانان سنگال با میدان‌داران همراه شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - پرچم ایران همیشه بالا است در دویست و پنجاهمین شب اجتماعات مردمی ورزشکاران کشورمان در المپیک جوانان سنگال هم با میدان داران همراه شدند.

مطالب مرتبط
سلام از سنگال به قهرمانان ایران + فیلم
young journalists club

دویست و چهل‌وهشت شب استقامت + فیلم

سلام از سنگال به قهرمانان ایران + فیلم
young journalists club

دویست و پنجاهمین شب تجمعات مردم +فیلم

سلام از سنگال به قهرمانان ایران + فیلم
young journalists club

آزادی در فرانسه زیر بار گاز اشک‌آور و محدودیت‌های امنیتی + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
سقوط هواپیما در آلمان + فیلم
۹۹۳

سقوط هواپیما در آلمان + فیلم

۱۶ . آبان . ۱۴۰۵
علائم شایع دیابت که نباید نادیده گرفت + فیلم
۸۱۰

علائم شایع دیابت که نباید نادیده گرفت + فیلم

۱۶ . آبان . ۱۴۰۵
تداوم تظاهرات عراقی‌ها در اعتراض به تعطیلی گذرگاه چذابه + فیلم
۷۵۷

تداوم تظاهرات عراقی‌ها در اعتراض به تعطیلی گذرگاه چذابه + فیلم

۱۶ . آبان . ۱۴۰۵
ازمیغان؛ هم‌نشینی نخل و شالیزار در قلب کویر + فیلم
۶۹۷

ازمیغان؛ هم‌نشینی نخل و شالیزار در قلب کویر + فیلم

۱۶ . آبان . ۱۴۰۵
بوشهر، میزبان ۶ ستاره گمنام آسمان دفاع مقدس + فیلم
۶۹۳

بوشهر، میزبان ۶ ستاره گمنام آسمان دفاع مقدس + فیلم

۱۶ . آبان . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha