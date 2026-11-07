 امیرعلی دمیرکلایی کشتی گیر وزن ۶۰ کیلوگرم کشتی ساحلی ایران نایب قهرمان المپیک جوانان داکار ۲۰۲۶ شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیرعلی دمیرکلایی در فینال مسابقات کشتی ساحلی المپیک جوانان داکار ۲۰۲۶ در وزن ۶۰ کیلوگرم در مصاف با ویلفردو گابریل رودریگز گونزالس از ونزوئلا نتیجه را چهار بر صفر واگذار و نایب قهرمان شد.

دومیرکلایی در نخستین مبارزه خود برابر دیوید باریرا کونده از پرتغال قرار گرفت و با نتیجه سه بر صفر پیروز شد. در دومین دیدار باید به مصاف فام وان دونگ از ویتنام می‌رفت که به دلیل عدم حضور حریف در میدان، پیروز اعلام شد.

دومیرکلایی در سومین مسابقه خود به مصاف آدم ابوفاره از اردن رفت، با نتیجه سه بر یک پیروز و راهی نیمه نهایی شد.

در مرحله نیمه‌نهایی به مصاف داویت مدزواشویلی از گرجستان رفت، با نتیجه ۳ بر صفر پیروز و جواز حضور در فینال را کسب کرد.

برچسب ها: المپیک جوانان ، کشتی ساحلی ، کشتی
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