کشتی گیر وزن ۸۰ کیلوگرم ساحلی در المپیک جوانان داکار ۲۰۲۶ مدال برنز را کسب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رضا جلیلیان در وزن ۸۰ کیلوگرم کشتی ساحلی در المپیک جوانان داکار ۲۰۲۶ با نتیجه چهار بر دو مقابل کنستانتینوس مورتزیلاکیس از یونان پیروز و مدال برنز را کسب کرد.

جلیلیان در نخستین مبارزه خود به مصاف کنستانتینوس مورتزیلاکیس از یونان رفت و با نتیجه چهار بر دو مغلوب حریف خود شد. در دومین مبارزه مقابل نماینده پورتوریکو با نتیجه سه بر یک به پیروزی رسید.

در سومین دیدار برابر فرانچسکو موفا از ایتالیا قرار گرفت، با نتیجه پنج بر صفر حریف خود را ضربه فنی کرد و راهی نیمه‌نهایی شد.

جلیلیان در نیمه نهایی به مصاف ماگت دیوپ از سنگال رفت، چهار بر دو نتیجه را واگذار و راهی رده‌بندی شد.

برچسب ها: المپیک جوانان ، کشتی ساحلی
خبرهای مرتبط
المپیک جوانان داکار ۲۰۲۶؛
امیرعلی دمیرکلایی نایب قهرمان کشتی ساحلی شد
چهار نماینده ایران در کشتی ساحلی المپیک جوانان داکار
تیم کشتی ساحلی نوجوانان ایران قهرمان جهان شد
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
استقلال ۹ نفره از شکست گریخت
مهدی ترابی در مسیر بازگشت به پرسپولیس
رأی شکایت ساپینتو از استقلال صادر شد
دست پرسپولیس برای همه رو شد
تقدیر تاج از رفتار حرفه‌ای بختیاری زاده و خلیفه اصل
بازگشا: جلسه هیئت‌مدیره پرسپولیس با هدف برنامه‌ریزی جدید برای ادامه فصل برگزار شد
اعلام برنامه مسابقات هفته‌های سیزدهم تا هفدهم و دیدار‌های معوقه هفته یازدهم لیگ برتر
واکنش تارتار به حضورش در جلسه هیئت مدیره پرسپولیس
لیدزیونایتد ۰ - ۱ تاتنهام/ طاووس‌ها بعد از ۵ بازی بالاخره رنگ برد را دیدند + فیلم
رقابت شانه به شانه بایرن مونیخ و دورتموند ادامه دارد + فیلم
آخرین اخبار
تمجید ویژه اتحادیه جهانی کشتی از عملکرد امیرحسین زارع
ناتینگهام فارست ۳ - ۱ منچسترسیتی/ سیتیزن‌ها از کورس با آرسنال عقب افتادند
رضا جلیلیان مدال برنز کشتی ساحلی را گرفت
امیرعلی دمیرکلایی نایب قهرمان کشتی ساحلی شد
آرسنال ۱ - ۰ هال سیتی/ پیروزی‌ اقتصادی توپچی‌ها همراه با تداوم صدرنشینی + فیلم
رقابت شانه به شانه بایرن مونیخ و دورتموند ادامه دارد + فیلم
تقدیر تاج از رفتار حرفه‌ای بختیاری زاده و خلیفه اصل
حذف خاتون بم از لیگ قهرمانان بانوان آسیا
لیدزیونایتد ۰ - ۱ تاتنهام/ طاووس‌ها بعد از ۵ بازی بالاخره رنگ برد را دیدند + فیلم
استقلال ۹ نفره از شکست گریخت
اعلام برنامه مسابقات هفته‌های سیزدهم تا هفدهم و دیدار‌های معوقه هفته یازدهم لیگ برتر
مهدی ترابی در مسیر بازگشت به پرسپولیس
استقلال و نگرانی از عمق خط دفاع؛ سهراب به نیمکت مطمئن نیاز دارد
دوئل لیگ و آسیا؛ آزمون تازه سهراب در مدیریت توان استقلال
استقلال و وابستگی به آسانی؛ وقتی راه نجات آبی‌ها به یک ستاره ختم می‌شود
دست پرسپولیس برای همه رو شد
رأی شکایت ساپینتو از استقلال صادر شد
بازگشا: جلسه هیئت‌مدیره پرسپولیس با هدف برنامه‌ریزی جدید برای ادامه فصل برگزار شد
واکنش تارتار به حضورش در جلسه هیئت مدیره پرسپولیس
ترکیب احتمالی استقلال تهران مقابل آبی های اهواز
اعلام زمان مسابقات فوتسال قهرمانی آسیای مرکزی؛ ۶ تیم در انتظار معرفی میزبان!
قضاوت تیم داوری ایران در لیگ نخبگان آسیا
اعلام اسامی ملی‌پوشان فوتبال ساحلی برای جام ملت‌های ۲۰۲۶
وزنه‌برداری ایران در آستانه پایان رقابت‌های جهانی سوم شد
پرداخت مطالبات معوق کارگران سه مجموعه ورزشی آزادی، انقلاب و شهید شیرودی
پرسپولیس با این مدل بازی به جایی نمی‌رسد/ نبود خدابنده‌لو در میانه زمین به چشم می‌آید
گل‌زاده با قرعه استراحت، به یک‌چهارم نهایی المپیک جوانان صعود کرد
از نتایج مسابقات قهرمانی پاورلیفتینگ نابینایان در ترکیه تا پیروزی فوتسال زنان در برابر چین + فیلم
ماموریت استقلال برای رسیدن به صدر جدول/ نبرد حساس تراکتور برابر خیبر خرم آباد
جلسه مهم حدادی با تارتار بعد از شکست تلخ خانگی