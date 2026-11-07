کشتی گیر وزن ۸۰ کیلوگرم ساحلی در المپیک جوانان داکار ۲۰۲۶ مدال برنز را کسب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رضا جلیلیان در وزن ۸۰ کیلوگرم کشتی ساحلی در المپیک جوانان داکار ۲۰۲۶ با نتیجه چهار بر دو مقابل کنستانتینوس مورتزیلاکیس از یونان پیروز و مدال برنز را کسب کرد.

جلیلیان در نخستین مبارزه خود به مصاف کنستانتینوس مورتزیلاکیس از یونان رفت و با نتیجه چهار بر دو مغلوب حریف خود شد. در دومین مبارزه مقابل نماینده پورتوریکو با نتیجه سه بر یک به پیروزی رسید.

در سومین دیدار برابر فرانچسکو موفا از ایتالیا قرار گرفت، با نتیجه پنج بر صفر حریف خود را ضربه فنی کرد و راهی نیمه‌نهایی شد.

جلیلیان در نیمه نهایی به مصاف ماگت دیوپ از سنگال رفت، چهار بر دو نتیجه را واگذار و راهی رده‌بندی شد.