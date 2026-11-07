باشگاه خبرنگاران جوان-منصور شیشه فروش مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: بیشترین بارش‌ها تاکنون ۱۰۰ میلی متر در شهرستان فریدونشهر، ۷۴ میلی متر در فریدن، ۶۰ میلی متر در ب ویین میاندشت، ۷۵ میلی متر در خوانسار و گلپایگان و ۴۰ میلی متر در چادگان گزارش شده است.

وی با بیان اینکه بارش‌ها همچنان در مناطق غرب استان ادامه دارد، افزود: از اواخر امشب شدت بارش‌ها در مناطق جنوبی استان از جمله شهرستان‌های سمیرم، دهاقان، شهرضا، جنوب اصفهان، بهارستان، لنجان، مبارکه، خمینی شهر، فلاورجان و جرقویه خواهد بود.

شیشه فروش بیان کرد: سامانه بارشی تا اواخر وقت یکشنبه فعال است و وزش تند باد از عصر این روز مناطق شرق استان را در برخواهد گرفت.

سیلاب محلی و مسدود شدن محور‌های استان

مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان اظهار داشت: بر اثر شدت بارش‌ها در مناطق غرب استان رودخانه‌های فصلی خشکه رود و خم پیچ در گلپایگان فعال و باعث بروز سیلاب در مسیر روستا‌ها و محور‌های جاده‌ای شد.

وی افزود: محور گلپایگان دهق در محدوده دُر و تیکن و خونداب به علت آب بردگی به صورت موقت از ظهر امروز توسط پلیس راه مسدود و محور‌های جایگزین از سمت خوانسار و موته برای تردد پیش‌بینی و اطلاع رسانی شده است.

شیشه فروش از جاری شدن روان آب و سیلاب محلی در بخش‌های مرکزی و موگویی شهرستان فریدونشهر، روستا‌های کلوسه، کاهگانک میدانک، دورک و نیز در بخش‌های زنده رود و مرکزی شهرستان داران شامل روستا‌های قودجانک، خلج، بادجان، درختک و گنجه خبر داد.

وی گفت: در گلپایگان به دنبال طغیانی شدن رودخانه و جریان سیلابی خسارت‌هایی به بخشی از راه‌ها و یک باب گلخانه وارد شد که عوامل امدادی نسبت به تخلیه به موقع آب و هدایت سیلاب اقدام کردند.

شیشه فروش بیان کرد: شبکه برق در بویین میاندشت نیز در اثر صاعقه آسیب دید که بلافاصله رفع نقص شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان از آماده باش هشت هزار و ۵۰۰ نفر در دستگاه‌های امدادی و خدمات رسان در پی هشدار سطح نارنجی بارندگی و لغو مرخصی نیرو‌ها خبر داد.

وی از مردم درخواست کرد از سفر‌های غیر ضروری به مقصدمحور‌های سیل گیر استان پرهیز کنند.