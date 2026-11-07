باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - دفتر ارتباطات ریاست‌جمهوری ترکیه اعلام کرد رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور این کشور روز شنبه در تماس تلفنی با دونالد ترامپ، همتای آمریکایی خود درباره روابط دوجانبه و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفت‌و‌گو کرد.

اردوغان در این تماس ابراز اطمینان کرد که همکاری میان دو کشور همچنان گسترش خواهد یافت و گفت دو طرف در دوره پیش رو برای تقویت روابط دوجانبه تلاش خواهند کرد.

رئیس‌جمهور ترکیه همچنین بر ضرورت پایان دادن به تنش‌ها میان ایران و آمریکا و حل‌وفصل مسائل باقی‌مانده از طریق دیپلماسی تأکید کرد و گفت آنکارا به تلاش‌های خود برای پیشبرد صلح ادامه خواهد داد.

اردوغان درباره جنگ روسیه و اوکراین نیز ابراز امیدواری کرد که تشدید تلاش‌های دیپلماتیک به نتایج مثبتی منجر شود.

وی تأکید کرد ترکیه به مشارکت در ابتکار‌های با هدف پایان دادن به این جنگ ادامه خواهد داد و افزایش تعامل با کی‌یف و مسکو را ضروری دانست.

منبع: خبرگزاری آناتولی