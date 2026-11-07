رؤسای جمهور ترکیه و آمریکا در تماس تلفنی، بر گسترش همکاری‌ها و ضرورت حل‌وفصل تنش‌ها از مسیر دیپلماسی تأکید کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - دفتر ارتباطات ریاست‌جمهوری ترکیه اعلام کرد رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور این کشور روز شنبه در تماس تلفنی با دونالد ترامپ، همتای آمریکایی خود درباره روابط دوجانبه و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفت‌و‌گو کرد.

اردوغان در این تماس ابراز اطمینان کرد که همکاری میان دو کشور همچنان گسترش خواهد یافت و گفت دو طرف در دوره پیش رو برای تقویت روابط دوجانبه تلاش خواهند کرد.

رئیس‌جمهور ترکیه همچنین بر ضرورت پایان دادن به تنش‌ها میان ایران و آمریکا و حل‌وفصل مسائل باقی‌مانده از طریق دیپلماسی تأکید کرد و گفت آنکارا به تلاش‌های خود برای پیشبرد صلح ادامه خواهد داد.

اردوغان درباره جنگ روسیه و اوکراین نیز ابراز امیدواری کرد که تشدید تلاش‌های دیپلماتیک به نتایج مثبتی منجر شود.

وی تأکید کرد ترکیه به مشارکت در ابتکار‌های با هدف پایان دادن به این جنگ ادامه خواهد داد و افزایش تعامل با کی‌یف و مسکو را ضروری دانست.

منبع: خبرگزاری آناتولی

برچسب ها: دونالد ترامپ ، رجب طیب اردوغان
خبرهای مرتبط
توافق ترکیه و اوکراین برای ایجاد کریدور جدید غلات در دریای سیاه
زلنسکی وارد استانبول شد
زلنسکی از برگزاری مذاکرات مهم در ترکیه خبر داد
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نیویورک‌تایمز: استیون میلر به ترامپ توصیه کرد جنگ با ایران را پایان دهد
بغداد: آمریکا به دنبال بستن گذرگاه‌های مرزی عراق با ایران است
تیراندازی در لهستان دست‌کم ۵ کشته و ۱۰ زخمی بر جا گذاشت
اتحادیه‌های آموزش فرانسه اعلام اعتصاب کردند
ادامه اعتراضات سراسری در فرانسه؛ ده‌ها هزار نیروی امنیتی در این کشور مستقر شدند
استرالیا خواستار پایان جنگ ایران شد
تأسیسات آرامکو و فرودگاه ریاض هدف قرار گرفت
گادی آیزنکوت مأمور تشکیل کابینه شد
پاریس در آستانه اعتراضات؛ احتمال حضور ۶۰ هزار نفر در تجمعات
هشدار حماس درباره آب‌گرفتگی گسترده چادر‌های مردم غزه + تصاویر
آخرین اخبار
نتانیاهو در تنگنای سیاسی؛ دعوت از مخالفان برای تشکیل کابینه‌ای بدون احزاب عربی
گادی آیزنکوت مأمور تشکیل کابینه شد
فرانسه درباره تهدیدهای بمب‌گذاری علیه پروازهای اروپایی تحقیق می‌کند
اردوغان در گفت‌وگو با ترامپ بر ضرورت پایان تنش‌ها میان ایران و آمریکا تاکید کرد
ترامپ اختلافات حزبی را به پرونده‌ای قضایی تبدیل می‌کند
تأسیسات آرامکو و فرودگاه ریاض هدف قرار گرفت
سوریه گزارش‌ها درباره اعزام نیرو به یمن را تکذیب کرد
مصر پس از ۱۲ سال سفارت خود در لیبی را بازگشایی کرد
آمریکا سرکنسول لبنان در دیترویت را عنصر نامطلوب اعلام کرد
زلنسکی: روسیه در حملات به کی‌یف از موشک‌های کره شمالی استفاده کرد
مسکو: واشنگتن خواستار حضور پوتین در نشست گروه ۲۰ است
ادامه اعتراضات سراسری در فرانسه؛ ده‌ها هزار نیروی امنیتی در این کشور مستقر شدند
اسپانیا: انتخابات نشان خواهد داد که مادرید از واشنگتن یا تل‌آویو اداره نمی‌شود
بغداد: آمریکا به دنبال بستن گذرگاه‌های مرزی عراق با ایران است
تیراندازی در لهستان دست‌کم ۵ کشته و ۱۰ زخمی بر جا گذاشت
قطعی برق و اختلال در تأمین آب پایتخت اوکراین
زاخارووا: اروپایی‌ها جایی در میز مذاکرات اوکراین ندارند
یک کشته و یک زخمی در پی انفجار مین در شرق سوریه
شهادت ۲۲ نفر در حمله هوایی عربستان به منازل مسکونی در استان صنعا
هشدار حماس درباره آب‌گرفتگی گسترده چادر‌های مردم غزه + تصاویر
آوارگی ۳۱۳ هزار نفر در یمن از ابتدای ماه اوت در پی تداوم حملات
تداوم حملات ارتش رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان با وجود توافق چارچوبی
وزیر دفاع آلمان: ارسال سامانه‌های پاتریوت بیشتر به اوکراین امکان‌پذیر نیست
استرالیا خواستار پایان جنگ ایران شد
زلنسکی: «توافق بزرگ» مورد اشاره ترامپ می‌تواند خطرناک باشد
اتحادیه‌های آموزش فرانسه اعلام اعتصاب کردند
نیویورک‌تایمز: استیون میلر به ترامپ توصیه کرد جنگ با ایران را پایان دهد
روسیه رئیس سازمان اطلاعات نظامی خود را به مذاکرات ابوظبی اعزام می‌کند
پاریس در آستانه اعتراضات؛ احتمال حضور ۶۰ هزار نفر در تجمعات
مذاکرات قطر انرژی برای خرید سالانه ۲ میلیون تن ال‌ان‌جی از آمریکا