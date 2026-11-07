نتانیاهو از ائتلاف مخالف خواست برای تشکیل یک کابینه واحد به او بپیوندند و با حضور احزاب عربی در کابینه مخالفت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی از احزاب مخالف خود خواست که به ائتلاف او بپیوندند و یک کابینه واحد تشکیل دهند.

او که بنا بر گزارش‌ها نسبت به رقبای خود موضع ضعیف‌تری برای تشکیل کابینه دارد، مدعی شد که تشکیل کابینه‌ای که احزاب عربی در آن حضور داشته باشد، «وابسته به حامیان حماس است» و بنابراین سبب نابودی این رژیم خواهد شد.

نتانیاهو در ادامه سخنرانی ارعاب‌آمیز خود، به صهیونیست‌ها درباره وقوع جنگ داخلی هشدار داد و مدعی شد در صورت تشکیل کابینه با حمایت احزاب عربی، ممکن است ناآرامی‌های اروپا در سرزمین‌های اشغالی نیز اتفاق بیفتد.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفت که کابینه واحد بدون حضور احزاب عربی می‌تواند «تهدید هسته‌ای ایران را برای همیشه از میان ببرد» و موجب اتحاد در این رژیم شود.

نتانیاهو در آخر گفت که تمامی احزاب متحد او باید در این کابینه واحد حضور پیدا کنند و همچنین مشخص نکرد که چه کسی باید ریاست این کابینه را بر عهده گرفته و نخست وزیر شود.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که قرار است اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی روز یکشنبه ماموریت تشکیل کابینه جدید را به روسای یکی از احزاب واگذار کند. انتظار می‌رود گادی آیزنکوت، رهبر بلوک مخالف نتانیاهو نخستین فرصت را برای تشکیل کابینه دریافت کند.

آیزنکوت شب گذشته اعلام کرد که مذاکرات برای تشکیل کابینه اضطراری با پیشرفت قابل‌توجهی همراه بوده است.

او با اشاره به ترکیب کنست، گفت که ۷۴ نفر از مجموع ۱۲۰ نماینده حمایت خود را از ادامه نخست وزیری نتانیاهو اعلام نکرده‌اند و فقط ۴۶ نماینده همچنان از نخست‌وزیر کنونی حمایت می‌کنند.

انتخابات کنست هفته گذشته برگزار شد و در نتیجه آن، بلوک حامی بنیامین نتانیاهو ۵۳ کرسی، بلوک مخالفان به ریاست گادی آیزنکوت ۴۸ کرسی و احزاب عربی ۱۹ کرسی از مجموع ۱۲۰ کرسی کنست را به دست آوردند. 

برای تشکیل کابینه و کسب اکثریت پارلمانی، دست‌کم ۶۱ کرسی لازم است؛ بنابراین هیچ‌یک از بلوک‌ها به‌تنهایی اکثریت را به دست نیاوردند و باید با دست کم یک حزب دیگر ائتلاف کنند.

 منبع: تایمز اسرائیل

برچسب ها: بنیامین نتانیاهو ، رژیم صهیونیستی ، گادی آیزنکوت
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