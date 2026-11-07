مسئول اورژانس ۱۱۵ آباده از وقوع تصادف زنجیره‌ای در آزادراه شیراز ـ اصفهان و مصدومیت چهار نفر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- صادق رضا فرهادی مسئول اورژانس ۱۱۵ آباده  گفت: تصادف زنجیره‌ای ساعت ۱۸:۲۸ روز ۱۶ آبان‌ماه، در آزادراه شیراز اصفهان، ۱۷۰ کیلومتری اصفهان، رخ داد که بر اثر لغزندگی سطح جاده ناشی از بارندگی، یک دستگاه تریلی کنترل خود را از دست داده و به‌صورت عرضی در مسیر قرار گرفت و به دنبال آن ۱۵ دستگاه خودرو با تریلی برخورد کردند.

وی افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه، چهار دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به همراه نیرو‌های هلال‌احمر به محل اعزام شدند.

مسئول اورژانس ۱۱۵ آباده بیان کرد: این حادثه در مجموع چهار مصدوم بر جای گذاشت که یک نفر در محل به‌صورت سرپایی درمان شد و سه مصدوم دیگر پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه به بیمارستان امام خمینی (ره) آباده منتقل شدند.

برچسب ها: حادثه رانندگی ، کشته و مصدوم
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