در هفته دهم لیگ برتر انگلیس منچسترسیتی در خانه ناتینگهام فارست با نتیجه ۳ - ۱ شکست خورد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - در ادامه مسابقات هفته دهم لیگ برتر انگلیس تیم فوتبال ناتینگهام فارست در ورزشگاه خانگی خود سیتی گراند میزبان منچسترسیتی بود.

سیتیزن‌ها که در هفته گذشته در خانه به برایتون با نتیجه ۱ - ۰ باخته بودند درصدد تا با پیروزی در این دیدار خارج از خانه اجازه ندهند فاصله امتیازی شان با آرسنال به ۶ امتیاز برسد، اما در دقیقه ۶ بازی ژایر کونیا دروازه سیتیزن‌ها را باز کرد.

در ادامه در دقیقه ۱۸ لیام دلاپ موفق شد گل دوم ناتینگهام را بزند.

نیمه اول این دیدار با برتری ۲ گله ناتینگهام فارست به پایان رسید.

در نیمه دوم تلاش‌های سیتیزن‌ها بالاخره جواب داد و رایان چرکی در دقیقه ۵۲ یکی از گل‌های خورده را جبران کرد.

درحالی که سیتیزن‌ها برای جبران دوم دست به آب و آتش زده بودند، در دقیقه ۷۳ لیام دلاپ گل دوم خودش و سوم تیمش را زد تا آبی سرد بر پیکره سیتیزن‌ها ریخته شود.

در ادامه حملات سیتیزن‌ها ثمری نداشت و بازی با نتیجه ۳ - ۱ به سود نانینگهام فارست به پایان رسید تا ضمن دومین شکست پیاپی شاگردان انزو مارسکا در لیگ برتر فاصله امتیازی آن‌ها با آرسنال به ۶ امتیاز افزایش پیدا کند.

آرسنال با ۲۷ امتیاز در صدرجدول و منچسترسیتی با ۲۱ امتیاز در رده دوم جدول قرار دارند.

ناتینگهام فارست با کسب پیروزی ارزشمند مقابل منچسترسیتی ۹ امتیازی شد و به رده شانزدهم جدول صعود کرد.

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برچسب ها: لیگ برتر انگلیس ، منچسترسیتی ، ناتینگهام فارست
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