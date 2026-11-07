دادستانی فرانسه تحقیقاتی را درباره موج تهدید‌های دروغین بمب‌گذاری علیه ده‌ها پرواز در اروپا آغاز کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - خبرگزاری فرانسه روز شنبه به نقل از دادستانی پاریس گزارش داد که مقام‌های قضایی این کشور تحقیقاتی را درباره مجموعه‌ای از تهدید‌های دروغین بمب‌گذاری علیه ده‌ها پرواز تجاری در اروپا طی هفته گذشته آغاز کرده‌اند.

این تحقیقات با هدف شناسایی نویسندگان ایمیل‌های حاوی تهدید و بررسی ارتباط احتمالی آنها با قدرت‌های خارجی انجام می‌شود.

موج این تهدید‌ها بر ده‌ها پرواز و فرودگاه تأثیر گذاشته و شرکت‌های هواپیمایی فین‌ایر، ویز ایر، رایان‌ایر، لوت لهستان، اس‌ای‌اس و آسترین ایرلاینز از جمله شرکت‌های آسیب‌دیده بوده‌اند.

منبع: خبرگزاری فرانسه

برچسب ها: تهدید بمب گذاری ، هواپیما
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