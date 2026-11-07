اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی، گادی آیزنکوت، رقیب بنیامین نتانیاهو را برای تشکیل کابینه جدید انتخاب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - خبرگزاری رویترز روز شنبه گزارش داد اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی، گادی آیزنکوت، رئیس حزب «یشار» و رئیس پیشین ستاد ارتش این رژیم را مأمور تشکیل کابینه جدید کرده است.

این تصمیم پس از انتخاباتی اتخاذ شد که در آن هیچ‌یک از دو رقیب اصلی مسیر روشنی برای تشکیل کابینه نداشتند.

بلوک مخالف نتانیاهو به ریاست آیزنکوت تاکنون از ائتلاف با احزاب عربی که می‌توانند زمینه دستیابی آن به اکثریت را فراهم کنند، خودداری کرده است. با این حال، روسای احزاب عربی که از سیاست‌های نتانیاهو و متحدان راست افراطی او خشمگین هستند، در جریان مذاکرات طولانی با هرتزوگ، آیزنکوت را برای تشکیل کابینه معرفی کردند.

دفتر اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی اعلام کرد پس از پایان رایزنی‌ها، احزابی که در مجموع ۶۷ کرسی پارلمان را در اختیار دارند، گادی آیزنکوت، رئیس حزب «یشار» را برای تشکیل کابینه جدید معرفی کرده‌اند.

بر اساس این بیانیه، احزاب دارای ۴۶ کرسی نیز بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر و رئیس حزب لیکود را برای این مأموریت پیشنهاد داده‌اند و یک حزب با هفت کرسی از معرفی هر نامزدی خودداری کرده است.

هرتزوگ اعلام کرد حکم رسمی مأموریت تشکیل کابینه روز یکشنبه، هشتم نوامبر به آیزنکوت اعطا خواهد شد.

آیزنکوت پس از دریافت این مأموریت ۲۸ روز فرصت خواهد داشت تا ائتلافی برای تشکیل کابینه ایجاد کند. این مهلت در صورت نیاز می‌تواند ۱۴ روز دیگر تمدید شود.

بر اساس نتایج نهایی انتخابات هفته گذشته، ائتلاف بنیامین نتانیاهو ۵۳ کرسی، بلوک مخالفان به ریاست گادی آیزنکوت ۴۸ کرسی و احزاب عربی ۱۹ کرسی از مجموع ۱۲۰ کرسی کنست را به دست آوردند. 

منبع: رویترز

برچسب ها: گادی آیزنکوت ، بنیامین نتانیاهو
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