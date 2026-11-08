باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرد که به «دانا وایت» رئیس سازمان مسابقات هنر‌های رزمی ترکیبی (یو‌اف‌سی) پیشنهاد کرده است که سمت سخنگوی کاخ سفید را بر عهده بگیرد.

ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال از وایت خواست این پیشنهاد را بپذیرد و نوشت: «دانا سخنگویی خواهد بود که مانند او وجود نداشته است. دانا، لطفاً این سمت را قبول کن».

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین خواستار حضور چند چهره سرشناس دنیای هنر‌های رزمی ترکیبی به‌عنوان دستیاران وایت شد و از اسلام مخاچف، حبیب نورماگمدوف، جاستین گیجی، دنیل کورمیر و آماندا نونز نام برد.

ترامپ در این پیام نوشت: «ما برای دفاع از خود در برابر چپ‌گرایان دیوانه به این افراد نیاز داریم».

هنوز مشخص نیست که وایت قصد دارد این پیشنهاد را بپذیرد یا خیر.

این پیشنهاد در شرایطی مطرح شده که کاخ سفید طی ماه‌های اخیر با تغییرات غیرمعمول در سمت سخنگوی خود روبه‌رو بوده است. کیتی زکریا که پس از «کارولین لیویت» این مسئولیت را بر عهده گرفته بود، تنها پس از پنج روز فعالیت و برگزاری یک نشست خبری، از سمت خود کناره‌گیری کرد.

این تحولات چند روز پس از شکست‌های گسترده جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا رخ می‌دهد؛ انتخاباتی که فشار‌های سیاسی بر دولت ترامپ را افزایش داده است.

منبع: نیوزویک