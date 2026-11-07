مهدیار بابل و پاسارگاد نور در شهرآورد مازندرانی لیگ برتر فوتبال نوجوانان کشور پیروز شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - در هفته چهارم مسابقات لیگ برتر فوتبال نوجوانان کشور، مهدیار بابل ۴ بر ۱ میزبانش کیان نوین نوشهر را مغلوب کرد و پرسپولیس قائمشهر در خانه ۳ بر ۱ به پاسارگاد نور باخت.

مهدیار احمدزاده برای مهدیار بابل دبل کرد و امیرمحمد حسین زاده و ارشیا فلاح دیگر گلزنان تیم مهدیار بابل در مقابل کیان نوین نوشهر بودند.

مهدیار بابل با ۱۰ امتیاز و تفاضل گل بهتر از رابیا مشهد، صدرنشین گروه سوم مسابقات لیگ برتر فوتبال نونهالان باشگاه‌های کشور است و کیان نوین نوشهر با ۴ امتیاز در جایگاه چهارم قرار دارد.

متین سنچولی ۲ بار و محمدمهدی کاملی یک بار برای پاسارگاد نور در برابر پرسپولیس قائمشهر گلزنی کردند تا این تیم با ۷ امتیاز به رتبه سوم جدول رده‌بندی مسابقات صعود کند.

پرسپولیس قائمشهر هم بدون امتیاز جایگاه ششم و انتهای جدول را در اختیار دارد.

 

برچسب ها: لیگ برتر قوتبال ، فوتبال نوجوانان
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