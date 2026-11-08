در پی تیراندازی مرگباری که ۶ کشته بر جای گذاشت، دولت لهستان روز‌های یکشنبه و دوشنبه را عزای عمومی اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دفتر ریاست‌جمهوری لهستان در پی حادثه تیراندازی مرگبار در جنوب این کشور، دو روز عزای عمومی اعلام کرد.

گفته شده کارول ناوروتسکی، رئیس‌جمهور لهستان دستور آغاز روند رسمی عزای عمومی در روز‌های ۸ و ۹ نوامبر (۱۷ و ۱۸ آبان) را صادر کرده است و پیش‌نویس این دستور به‌زودی برای امضای دونالد تاسک، نخست‌وزیر لهستان ارسال خواهد شد.

این تیراندازی حدود ساعت ۱۵ امروز به وقت محلی، در میدان اصلی شهر کراکوف، واقع در جنوب لهستان رخ داد. در این حادثه، مردی ۲۴ ساله از داخل یک خودروی در حال حرکت و بدون پلاک به سوی افراد تیراندازی کرد.

بر اساس گزارش‌ها، در پی این حادثه ۶ نفر کشته و ۱۶ نفر زخمی شدند.

گفته شده مهاجم هنگام بازداشت هدف گلوله پلیس قرار گرفته و زخمی شده است. او هم‌اکنون در بیمارستان بستری است.

منبع: خبرگزاری تاس

برچسب ها: حادثه تیراندازی ، لهستان ، عزای عمومی
خبرهای مرتبط
تیراندازی در لهستان دست‌کم ۵ کشته و ۱۰ زخمی بر جا گذاشت
شنیده شدن صدای انفجار و تیراندازی در سفارت انگلیس در بغداد
تیراندازی در آلاباما یک کشته و چند زخمی بر جا گذاشت
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
گادی آیزنکوت مأمور تشکیل کابینه شد
نتانیاهو در تنگنای سیاسی؛ دعوت از مخالفان برای تشکیل کابینه‌ای بدون احزاب عربی
تأسیسات آرامکو و فرودگاه ریاض هدف قرار گرفت
ترامپ اختلافات حزبی را به پرونده‌ای قضایی تبدیل می‌کند
سوریه گزارش‌ها درباره اعزام نیرو به یمن را تکذیب کرد
اردوغان در گفت‌وگو با ترامپ بر ضرورت پایان تنش‌ها میان ایران و آمریکا تاکید کرد
فرانسه درباره تهدیدهای بمب‌گذاری علیه پروازهای اروپایی تحقیق می‌کند
مصر پس از ۱۲ سال سفارت خود در لیبی را بازگشایی کرد
آمریکا سرکنسول لبنان در دیترویت را عنصر نامطلوب اعلام کرد
لهستان در پی حادثه تیراندازی مرگبار عزای عمومی اعلام کرد
آخرین اخبار
موج کناره‌گیری‌ها در کاخ سفید آغاز شد؛ معاون رئیس دفتر ترامپ استعفا کرد
نمایندگان پارلمان انگلیس خواستار اعمال فشار برای رفع محاصره غزه شدند
وقوع حادثه دریایی در نزدیکی سواحل امارات
جو کنت: اقدامات سنتکام می‌تواند دیپلماسی با ایران را به شکست بکشاند
لهستان در پی حادثه تیراندازی مرگبار عزای عمومی اعلام کرد
ترامپ به دنبال انتقال چهره‌ دنیای مبارزات رزمی به کاخ سفید
نتانیاهو در تنگنای سیاسی؛ دعوت از مخالفان برای تشکیل کابینه‌ای بدون احزاب عربی
گادی آیزنکوت مأمور تشکیل کابینه شد
فرانسه درباره تهدیدهای بمب‌گذاری علیه پروازهای اروپایی تحقیق می‌کند
اردوغان در گفت‌وگو با ترامپ بر ضرورت پایان تنش‌ها میان ایران و آمریکا تاکید کرد
ترامپ اختلافات حزبی را به پرونده‌ای قضایی تبدیل می‌کند
تأسیسات آرامکو و فرودگاه ریاض هدف قرار گرفت
سوریه گزارش‌ها درباره اعزام نیرو به یمن را تکذیب کرد
مصر پس از ۱۲ سال سفارت خود در لیبی را بازگشایی کرد
آمریکا سرکنسول لبنان در دیترویت را عنصر نامطلوب اعلام کرد
زلنسکی: روسیه در حملات به کی‌یف از موشک‌های کره شمالی استفاده کرد
مسکو: واشنگتن خواستار حضور پوتین در نشست گروه ۲۰ است
ادامه اعتراضات سراسری در فرانسه؛ ده‌ها هزار نیروی امنیتی در این کشور مستقر شدند
اسپانیا: انتخابات نشان خواهد داد که مادرید از واشنگتن یا تل‌آویو اداره نمی‌شود
بغداد: آمریکا به دنبال بستن گذرگاه‌های مرزی عراق با ایران است
تیراندازی در لهستان دست‌کم ۵ کشته و ۱۰ زخمی بر جا گذاشت
قطعی برق و اختلال در تأمین آب پایتخت اوکراین
زاخارووا: اروپایی‌ها جایی در میز مذاکرات اوکراین ندارند
یک کشته و یک زخمی در پی انفجار مین در شرق سوریه
شهادت ۲۲ نفر در حمله هوایی عربستان به منازل مسکونی در استان صنعا
هشدار حماس درباره آب‌گرفتگی گسترده چادر‌های مردم غزه + تصاویر
آوارگی ۳۱۳ هزار نفر در یمن از ابتدای ماه اوت در پی تداوم حملات
تداوم حملات ارتش رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان با وجود توافق چارچوبی
وزیر دفاع آلمان: ارسال سامانه‌های پاتریوت بیشتر به اوکراین امکان‌پذیر نیست
استرالیا خواستار پایان جنگ ایران شد