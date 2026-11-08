باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دفتر ریاست‌جمهوری لهستان در پی حادثه تیراندازی مرگبار در جنوب این کشور، دو روز عزای عمومی اعلام کرد.

گفته شده کارول ناوروتسکی، رئیس‌جمهور لهستان دستور آغاز روند رسمی عزای عمومی در روز‌های ۸ و ۹ نوامبر (۱۷ و ۱۸ آبان) را صادر کرده است و پیش‌نویس این دستور به‌زودی برای امضای دونالد تاسک، نخست‌وزیر لهستان ارسال خواهد شد.

این تیراندازی حدود ساعت ۱۵ امروز به وقت محلی، در میدان اصلی شهر کراکوف، واقع در جنوب لهستان رخ داد. در این حادثه، مردی ۲۴ ساله از داخل یک خودروی در حال حرکت و بدون پلاک به سوی افراد تیراندازی کرد.

بر اساس گزارش‌ها، در پی این حادثه ۶ نفر کشته و ۱۶ نفر زخمی شدند.

گفته شده مهاجم هنگام بازداشت هدف گلوله پلیس قرار گرفته و زخمی شده است. او هم‌اکنون در بیمارستان بستری است.

منبع: خبرگزاری تاس