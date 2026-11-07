باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - در رقابت‌های گروه چهارم این رقابت‌ها، تیم‌های آپادانا بابل، شهروند جوان نور و کیان نوین نوشهر بدون زدن حتی یک گل به ترتیب برابر تراکتورسازی تبریز، ملوان بندرانزلی و فراز نسل آذر تبریز، شکست خوردند.

تراکتورسازی تبریز با نتیجه ۲ بر صفر و گلزنی مهدی سلامی و حسین عباسی، آپادانا بابل را در خانه اش از پیش رو برداشت

ملوان بندرانزلی با زدن ۵ گل، شهروند جوان را با شکستی سنگین بدرقه کرد.

رادین بنی نعمتیان، حسین مهدی صالحی، رهام پاک رو، مسیحا نوروزی، فرزان کریمی، زننده ۵ گل ملوان بندرانزلی بودند.

در حساس‌ترین بازی و نبرد صدرنشینان هفته چهارم، تیم فراز نسل آذر تبریز، میزبانش کیان نوین نوشهر را با حساب ۲ بر صفر شکست داد.

با این نتیجه فراز نسل آذر تبریز با ۱۰ امتیاز صدرنشین گروه چهارم لیگ برتر فوتبال نونهالان کشور شد و تیم کیان نوین نوشهر هم با ۷ امتیاز بعد از تیم ۹ امتیازی تراکتورسازی تبریز به جایگاه سوم سقوط کرد.

امیرحسین عابدینی زننده هر ۲ گل فراز نسل آذر تبریز به کیان نوین نوشهر بود.

در گروه چهارم لیگ برتر فوتبال نونهالان ۷ تیم حضور دارند که آپادانا بابل با ۵ امتیاز، رتبه پنجم را در اختیار دارد و شهروند جوان نور با ۲ امتیاز در انتهای جدول ایستاده است.