باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - پرونده مسابقات هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال با انجام یک بازی امروز بسته می‌شود و تیم فوتبال گل گهر در ورزشگاه شهید سلیمانی پذیرای تیم ذوب آهن اصفهان است.

این بازی در حالی در ورزشگاه شهید سلیمانی سیرجان برگزار می‌شود که باشگاه گل‌گهر به دلیل فشردگی مسابقات آسیایی درخواست لغو این بازی را به سازمان لیگ داده بود که ظاهراً با آن موافقت نشده است.

تیم فوتبال گل گهر در لیگ قهرمانان سطح دوم آسیا برابر تیم آرکاداغ ترکمنستان شکست خورد و با این باخت، صعودش به مرحله بعدی این رقابت‌ها غیر ممکن شد.

تیم گل گهر در لیگ برتر نیز شرایط خوبی ندارد و این تیم سیرجانی در ۵ بازی اخیرش ۴ باخت متحمل شده و رنگ برد را ندیده و با ۱۳ امتیاز و ۲ بازی کمتر از حریفان خود در جایگاه یازدهم جدول رده بندی قرار دارد.

شاگردان مهدی رحمتی بعد از کمرنگ شدن صعودشان به مرحله بعدی لیگ قهرمانان آسیا تمرکزشان را به مسابقات لیگ برتر فوتبال معطوف کردند تا حداقل در این رقابت‌ها به موفقبت برسند و با بردن تیم ذوب آهن نوار ناکامی خود را قطع کنند.

در آن طرف، تیم ذوب آهن ذوب آهن اصفهان تحت هدایت محمد ربیعی وضعیت به مراتب بغرنج‌تری دارد. گاندو‌ها با کسب تنها ۹ امتیاز از ۱۱ مسابقه در رده شانزدهم جدول ایستاده‌اند و با آمار ضعیف ۴ شکست، ۶ تساوی و تنها ۱ پیروزی، سایه سنگین سقوط را احساس می‌کنند.

تیم ذوب آهن در ۵ بازی اخیر خود نتوانسته به پیروزی برسد و شکست مقابل سپاهان و چادرملو در کنار تساوی‌های کم‌گل، فشار‌ها را بر روی ربیعی به اوج رسانده است.

همچنین یک آمار منفی عجیب برای ذوب آهن در این فصل وجود دارد: این تیم در ۵ بازی آخر خود، هرگاه نیمه اول را بدون گل خورده به پایان رسانده، در نهایت بازی را باخته است! آماری که نشانگر افت بدنی بازیکنان اصفهانی در نیمه مربیان است.

تاریخچه تقابل‌های اخیر ۲ تیم نشان از برتری مطلق نماینده اصفهان دارد. بیش از ۲ سال از آخرین پیروزی گل گهر مقابل ذوب آهن می‌گذرد. در ۵ تقابل گذشته، ذوب آهن ۳ بار موفق به پیروزی شده (از جمله برد ۲-۱ در آخرین تقابل و پیروزی ۲-۰ در فروردین ۱۴۰۴)، گل گهر تنها ۱ برد به دست آورده و ۱ بازی نیز با تساوی خاتمه یافته است.

به هر حال هر ۲ تیم به برد بازی امروز نیاز مبرم دارند و باید دید کدامیک برنده بازی می‌شوند و از وضعیت بحرانی خارج می‌شود.