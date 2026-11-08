باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژگان شکری - محمدجواد لاریجانی، کارشناس ارشد مسائل بین‌الملل با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری گفت: : بازدارندگی در دنیای مدرن فقط بازدارندگی نظامی نیست و مجموعه‌ای از سایر سیاست‌های ما در منطقه است.

وی اظهار کرد: اگر آمریکا بخواهد عملیات انهدامی بزرگ انجام دهد، ما بزرگتر از آن را داریم که این موضوع بازدارندگی مطلق ایجاد می‌کند و حضور مردم نیز یکی از ارکان بازدارندگی است.

او در پاسخ به این سوال که آیا پیش از برگزاری جلسه کنست امکان اجرای عملیات نظامی وجود دارد؟ افزود: رژیم‌صهیونیستی الان درگیر مسائل خودش است و نمی‌تواند کمکی از آمریکا بگیرد.

لاریجانی، با اشاره به اینکه ما حتی باید تا ۸۰ درصد هم غنی‌سازی داشته باشیم گفت: مجلس باید مصوبه‌ای داشته باشد که تعهدات اجرایی ما در ان‌پی‌تی موقتا معلق شود. ما برای خودمان در آژانس بدهکاری ایجاد کرده‌ایم.

این کارشناس ارشد مسائل بین‌الملل ادامه داد: قدم‌های ما قدم‌های وتویی است و گذشت دورانی که چیزی بنام ماشه درست کنند و ما جرات نداشته باشیم حتی اعتراض کنیم.