حامد کاویانپور بعد از اظهارات عجیب علیه کریم باقری، به کمیته انضباطی باشگاه پرسپولیس احضار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - حامد کاویانپور، پیشکسوت پرسپولیس و مدیر فنی آکادمی این باشگاه  صحبت‌های جنجالی علیه کریم باقری مطرح کرد و همین موضوع باعث شد که پایش به کمیته انضباطی باشگاه باز شود.    

کاویانپور که در یک برنامه اینترنتی به بررسی شرایط فنی پرسپولیس و فشار‌های موجود بر مهدی تارتار پرداخته بود، در بخشی از صحبت‌هایش با انتقاد صریح از کریم باقری، او را گزینه مناسبی برای حمایت از سرمربی در شرایط دشوار ندانست.

او با اشاره به شناختی که از سال‌ها هم‌بازی بودن با باقری دارد، گفت: «خصوصیات اخلاقی آقای باقری، خصوصیاتی نیست که غمخوار سرمربی تیم باشد. من به صراحت می‌گویم و شاید هوادار هم خوشش نیاید. کریم باقری برای کار‌های دیگری هست و ذاتاً برای این کار ساخته نشده است.»

کاویانپور در ادامه با بیان اینکه از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵ در پرسپولیس حضور داشته و شناخت نزدیکی از باقری دارد، مدعی شد این مربی نمی‌تواند در شرایط دشوار نقش مورد انتظار را ایفا کند.

او همچنین با اشاره به اینکه باقری در سال‌های گذشته پیشنهاد‌های سرمربیگری را نپذیرفته، گفت: «من واقعاً از آقا کریم دلخورم. چندین بار به ایشان پیشنهاد دادند، اما قبول نکردند، چون سرمربیگری بار دارد و الان بارش روی دوش مهدی تارتار است.»

این پیشکسوت پرسپولیس در بخش دیگری از صحبت‌هایش تأکید کرد که تارتار در شرایط فعلی به حمایت بیشتری روی نیمکت نیاز دارد و به اعتقاد او، سرمربی سرخپوشان در این زمینه تنها مانده است.

انتشار این اظهارات با واکنش هواداران پرسپولیس همراه شد و انتقاد‌های مطرح‌شده علیه کریم باقری، که از چهره‌های باسابقه و محبوب این باشگاه محسوب می‌شود، حاشیه تازه‌ای در اطراف سرخ‌پوشان ایجاد کرد.

در پی این اتفاق، باشگاه پرسپولیس با انتشار اطلاعیه‌ای رسمی از احضار کاویانپور به کمیته انضباطی خبر داد.

در اطلاعیه باشگاه آمده است: «پس از اظهارات حامد کاویانپور مدیر فنی آکادمی پرسپولیس در یک برنامه اینترنتی که ساعاتی پیش انجام شد، با دستور دکتر پیمان حدادی مدیرعامل باشگاه، حامد کاویانپور برای ادای توضیحات به کمیته انضباطی باشگاه پرسپولیس احضار شد.»

باشگاه پرسپولیس همچنین اعلام کرد تصمیم‌گیری درباره این پیشکسوت پس از حضور او در کمیته انضباطی انجام خواهد شد.

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، کمیته انضباطی
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