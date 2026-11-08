باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - رحیم یوسفی پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره شکست سرخپوشان برابر تیم فجرشهید سپاسی در هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال اظهار کرد: سرمربی و بازیکنان در حد پرسپولیس نیستند. شما نگاه نکنید که پرسپولیس چند بازی را برده و بالا آمده است و بازیکنان نمی‌توانند فوتبال بازی کنند. سرخپوشان اصلا تاکتیکی ندارند و ضعیف بازی می‌کنند و ۲ گل خوردند و یک گل به خودی هم زده‌اند. تارتار بازیکنان درجه سوم را از تیم گل گهر برداشته و به پرسپولیس آورده است. اگر پرسپولیس تا الان نتیجه گرفته به خاطر خلاقیت فردی بازیکنان بوده است. تنها محبی در حد و اندازه پرسپولیس است و بقیه بازیکنان ضعیف هستند.

همه علیپور را می کوبند

یوسفی درباره اینکه پرسپولیس بعد از دریافت گل برنامه‌ای برای جبران نتیجه ندارد، گفت: بله، پرسپولیس سیستمی ندارد. زمانی که پرسپولیس گل می‌خورد همه بازیکنان تلاش می‌کردند تا گل خورده را جبران کنند، اما الان بازیکنان سردرگم هستند و ما هم نمی‌دانیم این تیم با چه سیستمی بازی می‌کند. همه علیپور را می‌کوبند در حالی که اصلا توپ به این بازیکن نمی‌رسد و او چه کار کند؟

فقط محبی در پرسپولیس خوب بازی می کند

پیشکسوت پرسپولیس درباره عملکرد پور علی و لطیفی فر هافبک‌های پرسپولیس را چطور می‌بیند، بیان کرد: به نظرم فقط محبی خوب بازی می‌کند و ضربات خوبی می‌زد و بقیه بازیکنان را در حد نام پرسپولیس نمی‌دادنم. تارتار یک دفعه تیم پرسپولیس را خالی کرد و نباید این کار را می‌کرد. سرمربی پرسپولیس فکر کرده که به او اجازه می‌دهند که ببینند چه کار می‌کند. تارتار مدتی پیش اعلام کرد که من زندگی‌ام را برای پرسپولیس گذاشتم در حالی که او پول گرفته است و مجانی در پرسپولیس کار نمی‌کند.

فجری ها فوتبال روانی را ارائه کردند

او اظهار کرد: به نظرم باید پیراهن قرمز در تن بازیکنان فجر می‌کردند و پرسپولیسی‌ها باید پیراهن زرد می‌پوشیدند، چون فجری‌ها فوتبال روان در زمین مسابقه ارائه کردند و پاس‌های تک ضرب بهم می‌دادند، اما بازیکنان پرسپولیس نمی‌توانستند ۲ پاس سالم بهم بدهند. بازیکنان سرخپوش در اندازه‌ای نیستند که بتوانند نتیجه بازی را عوض کنند.

برد پرسپولیس برابر حریفانش از روی اتفاقات بوده است

یوسفی درباره اینکه عملکرد مهدی تارتار را چطور ارزیابی می‌کند، گفت: هر بازی که پرسپولیس برنده شده از روی اتفاقات بوده است. به نظرم برابر نساجی هم باید می‌باختیم که یک بر هیچ بردیم. اگر تارتار نساجی هم باخته بود به او فرصت نمی‌دادند. کدام مربی هست که ۳ بازی باخته باشد و بگذارند او در آرامش باشد. مردم فوتبال را می‌فهمند.

تارتار فرافکنی می کند

پیشکسوت پرسپولیس درباره اظهارات تارتار مبنی بر اینکه شعار‌های هواداران باعث شد که بازیکنان تحت فشار قرار بگیرند، گفت: هواداران زمانی که تیمشان می‌برد از سرمربی حمایت می‌کنند و زمانی که بازنده می‌شوند حمایت نمی‌کنند. به نظرم تارتار دارد فرافکنی می‌کند و اصلا هواداران به شما اجازه نمی‌دهند که اینطوری بازی کنند. اول شما به هواداران استرس می‌دهید و حالا این موضوع برعکس شده است. چرا هواداران ۲، ۳ بازی قبلی به سرمربی فحاشی نمی‌کردند؟ الان اگر سرخپوشان یکی، ۲ بازی ببازند، هواداران اجازه نمی‌دهند که تارتار بماند.

سرخپوشان به تغییر و تحولات نیاز دارند

یوسفی درباره اینکه به نظرش نباید تغییر و تحولات در کادر فنی پرسپولیس رخ بدهد، بیان کرد: اگر پرسپولیس یکی، ۲ بازی را ببازد حتما باید تارتار کنار برود و سرخپوشان به تغییر و تحولات نیاز دارند. به نظرم کادر فنی و بازیکنان پرسپولیس ضعیف هستند.

او درباره اینکه آینده پرسپولیس را در این شرایط چطور می‌بیند، بیان کرد: برانکو تیم پرسپولیس را با ۱۲ بازیکن مدیریت و قهرمان کرد. به نظرم بازیکنی که باید بازی کند تارتا راز این بازیکن استفاده نمی‌کند. معلوم نیست چه کسانی ذینفع بودند و از قبال بازیکنان پرسپولیس پول گرفتند.

یوسفی درباره اینکه سرگیف موقعیت تک به تک را به راحتی از دست می‌دهد، گفت: سرگیف در ۲ بازی موقعیت گلزنی از دست داد. تارتار افتخار می‌کند که ۲ بازیکنش در خط دفاع ۲۳ ساله هستند، اما آنها هم اشتباهاتی داشتند و باعث دریافت گل از سوی حریفان شدند.

پیشکسوت پرسپولیس درباره اینکه به نظرش باید تغییر و تحولات در پرسپولیس رخ بدهد، گفت: به هر حال شرایط به این صورت است که تارتار به پرسپولیس آمده و اگر بخواهند او را بردارند زمان می‌برد. همچنین تارتار باید بهترین بازیکنان را به پرسپولیس بیاورد نه اینکه بازیکنان متوسط را بیاورد. من فکر می‌کنم هر مربی بیاید تا بخواهد این بازیکنان را فوتبالیست کند خیلی کار دارد و یک مقدار سخت است.