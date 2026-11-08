نیروی دریایی سپاه پاسداران از انفجار و آتش سوزی دو نفتکش متخلف در تنگه هرمز خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بامداد یکشنبه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: دو فروند نفتکش متخلف یکی در محدوده شرق تنگه هرمز و دیگری در تنگه هرمز که قصد عبور از مسیر غیرمجاز را داشتند پس از برخورد با مین در آتش بسیار شدیدی در حال سوختن می‌باشند.

در این اطلاعیه آمده است:این دو نفتکش که با تخلف متعدد و خاموش نمودن سامانه ناوبری و موقعیت یاب خود، قصد عبور از مسیر غیر مجاز تنگه هرمز را داشتند که پس از برخورد با مین منفجر و در حال سوختن می‌باشند.

بر اساس این گزارش نیروی دریایی سپاه هشدار می‌دهد همانطور که قبلا اعلام شده است هر کشتی و شناوری که با ارتش متجاوز و غارتگر امریکا همکاری کند و از مقررات ایرانی تنگه هرمز سرپیچی کند و وارد منطقه غیر مجاز شود، مطمئنا با مین برخورد می‌کند، لذا به خیال پردازی‌های فرمانده سنتکام توجه نکنید.

برچسب ها: سپاه پاسداران ، نفتکش
خبرهای مرتبط
سپاه: یک نفتکش متخلف در تنگه هرمز منفجر شد
سردار محبی: دستاوردهای شگفتی‌‌ساز هوافضا در صورت بروز موج سوم درگیری رونمایی می‌شود
انهدام و رهگیری یک فروند پهپاد MQ۱ در آسمان جزیره قشم
آتش‌سوزی دو نفتکش متخلف در تنگه هرمز
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
عراقچی: اکنون نوبت کاخ سفید است که انتخاب کند
واکنش ایران به حملات خونین در یمن؛ توقف تجاوز و محاصره ضروری است
تاکید رئیس جمهور بر ساماندهی شرکت‌های زیان‌ده دولتی
آتش‌سوزی یک نفت‌کش متخلف در شرق تنگه هرمز
تایر و روغن موتور خودرو‌های سبک از قیمت‌گذاری دستوری خارج می‌شوند
دولت باید عقب‌ماندگی‌هایش در حمایت از نیروهای مسلح را جبران کند
آخرین اخبار
دولت باید عقب‌ماندگی‌هایش در حمایت از نیروهای مسلح را جبران کند
تایر و روغن موتور خودرو‌های سبک از قیمت‌گذاری دستوری خارج می‌شوند
آتش‌سوزی یک نفت‌کش متخلف در شرق تنگه هرمز
عراقچی: اکنون نوبت کاخ سفید است که انتخاب کند
تاکید رئیس جمهور بر ساماندهی شرکت‌های زیان‌ده دولتی
واکنش ایران به حملات خونین در یمن؛ توقف تجاوز و محاصره ضروری است
سپاه: یک نفتکش متخلف در تنگه هرمز منفجر شد
محمدرضا عارف: نظام حکمرانی سالمندی نباید نسخه‌ای وارداتی باشد
سردار شکارچی: صف‌آرایی هر قدرتی مقابل ایران محکوم به شکست است
مسعود پزشکیان: مساجد در مدیریت مصرف انرژی و صرفه‌جویی الگو باشند
سردار بلالی: تجهیزات غنیمتی آمریکا در حال مهندسی معکوس است
خانه از پایبند ویران است
ورود دیوان محاسبات به حذف خانوار‌ها از طرح کالابرگ الکترونیکی بدون مجوز قانونی
صفحه نخست روزنامه‌ها – یکشنبه ۱۷ آبان
انفجار و آتش‌سوزی دو نفتکش متخلف در تنگه هرمز
عضو هیئت رئیسه مجلس: در هیچ کجای شرع برای مهریه سقف تعیین نشده است