\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062d\u0645\u06cc\u062f\u0631\u0636\u0627 \u062e\u0648\u0631\u0634\u06cc\u062f\u06cc\u060c \u0645\u062f\u06cc\u0631\u06a9\u0644 \u0647\u0648\u0627\u0634\u0646\u0627\u0633\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u06af\u0641\u062a: \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0647\u0641\u062a\u0647 \u0622\u06cc\u0646\u062f\u0647 \u0628\u0627 \u0645\u0648\u062c\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0628\u0627\u0631\u0634\u06cc \u0636\u0639\u06cc\u0641 \u0631\u0648\u0628\u0647\u200c\u0631\u0648 \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f.\n\n\u00a0\n\u00a0