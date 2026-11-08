باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

بارش‌های ضعیف در انتظار تهران در هفته آینده + فیلم

مدیرکل هواشناسی استان تهران اعلام کرد که این استان در هفته آینده با موج‌های بارشی ضعیف و پراکنده روبه‌رو خواهد شد؛ بارش‌هایی که به گفته او قابل توجه نخواهند بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - حمیدرضا خورشیدی، مدیرکل هواشناسی استان تهران گفت: تهران در هفته آینده با موج‌های بارشی ضعیف روبه‌رو می‌شود.

 

 

مطالب مرتبط
بارش‌های ضعیف در انتظار تهران در هفته آینده + فیلم
young journalists club

رگبار و وزش باد شدید در تهران

بارش‌های ضعیف در انتظار تهران در هفته آینده + فیلم
young journalists club

هشدار وزش باد شدید در تهران

بارش‌های ضعیف در انتظار تهران در هفته آینده + فیلم
young journalists club

بامداد‌های خنک پیش روی تهرانی‌ها + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
وضعیت حضور نظامی آمریکا در منطقه به چه صورت است؟ + فیلم
۱۰۷۴

وضعیت حضور نظامی آمریکا در منطقه به چه صورت است؟ + فیلم

۱۷ . آبان . ۱۴۰۵
سناریو‌های محتمل پیش روی آمریکا برای آغاز جنگ + فیلم
۹۲۰

سناریو‌های محتمل پیش روی آمریکا برای آغاز جنگ + فیلم

۱۷ . آبان . ۱۴۰۵
غزه زیر باران و محاصره؛ آوارگانی که حتی پناهگاهی برای فرار از سرما ندارند + فیلم
۶۴۱

غزه زیر باران و محاصره؛ آوارگانی که حتی پناهگاهی برای فرار از سرما ندارند + فیلم

۱۷ . آبان . ۱۴۰۵
پایان پرونده آشوبگران مسلح دی‌ماه + فیلم
۵۹۳

پایان پرونده آشوبگران مسلح دی‌ماه + فیلم

۱۷ . آبان . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha