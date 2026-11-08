رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبی از دستگیری ۲۲۲ خرده‌فروش، توزیع‌کننده و معتاد در اجرای طرح آرامش در شهر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ اکبری رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبی گفت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با همکاری مأموران انتظامی شهرستان‌ها، با هدف پاکسازی نقاط آلوده و مقابله با خرده‌فروشان و معتادان، طرح آرامش در شهر را در مناطق آلوده و جرم‌خیز اجرا کردند.

او افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات میدانی، مناطق آلوده و جرم‌خیز را شناسایی کردند و پس از هماهنگی با مرجع قضایی، این مناطق را مورد بازرسی و پاکسازی قرار دادند.

اکبری بیان کرد: مأموران در جریان بازرسی از پاتوق‌های شناسایی‌شده در سطح استان، ۱۵۶ کیلوگرم انواع مواد مخدر سنتی و صنعتی و همچنین انواع قرص‌های غیرمجاز کشف کردند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبی تصریح کرد: در این عملیات ۲۲۲ نفر از خرده‌فروشان، توزیع‌کنندگان مواد مخدر و معتادان دستگیر شدند.

او ادامه داد: اجرای این طرح رضایتمندی شهروندان را به همراه داشته و تعدادی از شهروندان نیز از اقدامات پلیس قدردانی کردند.

اکبری اظهار کرد: متهمان دستگیرشده پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

منبع: خبرگزاری پلیس

برچسب ها: خرده فروش ، دستگیری معتادان
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