باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - شمس الله سلامی با اشاره به فعالیت صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان از سال ۱۳۹۹ اظهار کرد: تمامی واحدهای مسکونی دارای کنتور برق قانونی و مستقل، تحت پوشش این بیمه قرار دارند و حق بیمه آن به‌صورت ماهانه از طریق قبض برق دریافت می‌شود.

وی با بیان اینکه مبلغ حق بیمه پایه ماهانه برای هر واحد مسکونی ۲۲ هزار تومان است، افزود: در صورت وقوع حادثه، بنیاد مسکن و سازمان مدیریت بحران در استان‌ها اطلاعات اولیه خسارت‌ها را جمع‌آوری و در سامانه بیمه‌گری صندوق ثبت می‌کنند و صندوق نیز موظف است حداکثر ظرف دو هفته خسارت‌های تأییدشده را پرداخت کند.

رئیس هیئت‌عامل صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان با تأکید بر آمادگی شبانه‌روزی این مجموعه برای رسیدگی به خسارت‌های احتمالی گفت: ارزیابان صندوق در استان‌ها در آماده‌باش هستند و منابع مالی لازم نیز برای پرداخت سریع خسارت‌ها پیش‌بینی شده است.

سلامی سقف پرداخت خسارت پایه را ۱۷۲ میلیون تومان اعلام کرد و افزود: پیشنهادی برای دو برابر شدن این سقف به هیئت وزیران ارائه شده که در کمیسیون اصلی اقتصاد به تصویب رسیده و پیش‌بینی می‌شود طی یکی دو ماه آینده نهایی شود.

وی با اشاره به تفاوت بیمه پایه و بیمه تکمیلی ساختمان تصریح کرد: بیمه پایه با هدف حمایت حداقلی از خانوارها طراحی شده است و شهروندان می‌توانند برای دریافت پوشش بیشتر، بیمه تکمیلی ساختمان را نیز به‌صورت اختیاری خریداری کنند. این نوع بیمه در برخی استان‌ها از جمله مازندران آغاز شده است.

رئیس هیئت‌عامل صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان همچنین با اشاره به خسارت‌های ناشی از جنگ و حوادث انسان‌ساخت گفت: رسیدگی به خسارت ساختمان‌های آسیب‌دیده در جنگ، با مشارکت بیمه مرکزی و ستاد بازسازی در حال پیگیری و نهایی شدن است و صندوق نیز در این زمینه همکاری دارد.

سلامی در پایان با توصیه به مالکان برای تهیه بیمه تکمیلی ساختمان خاطرنشان کرد: با توجه به ارزش بالای واحدهای مسکونی، استفاده از پوشش‌های بیمه‌ای تکمیلی می‌تواند در جبران خسارت‌های ناشی از حوادث طبیعی و انسان‌ساخت نقش مؤثری داشته باشد.