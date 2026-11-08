باشگاه خبرنگاران جوان- منوچهر محمدی مدیرکل مدیریت بحران استانداری کهگیلویه و بویراحمد با اعلام تعطیلی مدارس و دانشگاه‌های استان در روز یکشنبه ۱۷ آبان، اظهار کرد: با توجه به هشدار قرمز هواشناسی، تشدید سامانه بارشی، قطعیت وقوع سیل و احتمال آب‌گرفتگی معابر، برای پیشگیری از حوادث و حفظ سلامت دانش‌آموزان و دانشجویان، تمامی مدارس و دانشگاه‌های استان در همه مقاطع، در نوبت صبح و عصر روز یکشنبه تعطیل هستند.

وی با اشاره به صدور وضعیت قرمز جوی و خطر وقوع سیلاب در استان بیان کرد: بر اساس این هشدارها، تشدید سامانه بارشی و احتمال طغیان رودخانه‌ها و آب‌گرفتگی معابر، تعطیلی مراکز آموزشی به عنوان یکی از مهم‌ترین اقدامات حفاظتی در دستور کار قرار گرفت.

محمدی تصریح کرد: با توجه به فعالیت این سامانه بارشی تا عصر امروز از شهروندان گرامی تقاضا می‌شود ضمن رعایت نکات ایمنی، از تردد‌های غیرضروری در سطح شهر‌ها و محور‌های مواصلاتی خودداری کرده و اخبار موثق را تنها از طریق رسانه‌های رسمی پیگیری کنند.