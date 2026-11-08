رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ، با اشاره به لغزنده بودن معابر پایتخت، از رانندگان خواست با احتیاط و دقت لازم، رانندگی کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ علی اصغر شریفی، از شروع ترافیک پرحجم و سنگین در برخی از معابر داخل شهری و بزرگراه‌های پایتخت در صبح یکشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۵ در پی بارش زیبای باران خبر داد و گفت: در مسیر شرق به غرب بزرگراه شهید سلیمانی از امام علی (ع) تا پل سید خندان، بزرگراه شهید بابایی از بلوار هنگام تا پل امام علی (ع) و بزرگراه صدراز بلوار کامرانیه تا مدرس، ترافیک پرحجم و سنگین است.

وی افزود: در مسیر غرب به شرق بزرگراه حکیم از شقایق تا پل شیخ فضل الله نوری، بزرگراه لشگری از تهرانسر تا فرودگاه مهرآباد، بزرگراه شهید همت از جنت آباد تا اشرفی اصفهانی، بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی از سردار جنگل تا بلوار فرحزادی و در ادامه از شیخ فضل الله نوری تا خیابان گاندی شاهد بار ترافیک پرحجم و سنگینی هستیم.

سرهنگ شریفی گفت: بار ترافیک در مسیر جنوب به شمال بزرگراه نواب صفوی از ۹ دی تا تونل توحید، بزرگراه شیخ فضل الله نوری از پل جناح تا قبل از پل جلال آل احمد، بزرگراه امام علی (ع) از بزرگراه شهید رئیسی تا بزرگراه شهید محلاتی و بزرگراه آیت الله سعیدی از یافت آباد تا خیابان هاشمی نیز پرحجم و سنگین است.

وی در خصوص رانندگی در روز‌های بارانی با توجه به وضعیت جوی و اعلام سازمان هواشناسی در ارتباط با ریزش نزولات آسمانی در پایتخت به شهروندان تهرانی تاکید کرد: در روز‌های بارانی باید با سرعت مطمئنه و فاصله طولی مناسب رانندگی نمایید و موضوع مهم دیگر توصیه به موتور سواران است که از تردد در هوای بارانی خودداری نمایند، زیرا احتمال تصادف، واژگونی و سُر خوردن بسیار بالا است.

منبع: پلیس

برچسب ها: پلیس راهور ، معابر لغزنده
خبرهای مرتبط
جانشین پلیس راهور فراجا:شهروندان از سفر‌های غیرضروری در روز‌های آینده خودداری کنید
هشدار به رانندگان در ۲۰ استان؛ چالوس و تهران-شمال همچنان بسته است
منع بازگشت خودرو‌های فرسوده به چرخه ترافیک + فیلم
پلیس شایعه تغییر شرایط تعویض پلاک را رد کرد
بارش باران در محور‌های مواصلاتی ۲۰ استان کشور
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
بارش باران در محور‌های مواصلاتی ۲۰ استان کشور
تداوم عملیات هلال احمر در ۱۴ استان متاثر از پدیده جوی؛ انتقال ۹۴نفر از شهروندان به مناطق امن
حکم اعدام سه عنصر آموزش دیده کودتای دی سال گذشته در کرج اجرا شد
معابر تهران لغزنده است؛ تشریح وضعیت ترافیک صبحگاهی در پایتخت
هشدار به رانندگان در ۲۰ استان؛ چالوس و تهران-شمال همچنان بسته است
آخرین اخبار
هشدار به رانندگان در ۲۰ استان؛ چالوس و تهران-شمال همچنان بسته است
حکم اعدام سه عنصر آموزش دیده کودتای دی سال گذشته در کرج اجرا شد
معابر تهران لغزنده است؛ تشریح وضعیت ترافیک صبحگاهی در پایتخت
بارش باران در محور‌های مواصلاتی ۲۰ استان کشور
تداوم عملیات هلال احمر در ۱۴ استان متاثر از پدیده جوی؛ انتقال ۹۴نفر از شهروندان به مناطق امن
شکایت پلیس از محمد قدیری ابیانه در دادسرای فرهنگ و رسانه
تهران با ۱۱ نقطه اتصال به شبکه ریلی حومه‌ای متصل می‌شود
فعال رسانه‌ای و مدیر سابق صداوسیما برای ارائه مستندات مطالب ادعایی احضار شد
روایت یک ادعای بی‌اساس درباره پرونده میدان علیخانی اصفهان
پوشش عملیاتی ۱۵ نقطه آب‌گیر و روان‌سازی ترافیک در منطقه ۸
استاندار تهران: برنامه‌ای برای تعطیلی عمومی مدارس و ادارات نداریم
مشکلات سامانه نسخه‌نویسی الکترونیک برطرف شده است
آمار تلفات تصادفات در شهریور ماه ۱۰ درصد کاهش یافت
روش برداشت ۵۰۰ هزار تومان اعتبار افزایش کالابرگ اعلام شد
طرح ادعای کذب حمید رسایی با انتشار یک فایل صوتی از زندان
کیفرخواست دو عضو باقی‌مانده باند سرقت‌های مسلحانه تهران صادر شد
اطلاعیه شماره یک هلال‌احمر درباره بارش‌های سیل‌آسا در ۸ استان کشور
هشدار پلیس فتا درباره کلاهبرداری با لینک‌های جعلی کالابرگ
حکم اعدام عنصر گروهک تروریستی جیش‌الظلم اجرا شد
پلیس شایعه تغییر شرایط تعویض پلاک را رد کرد
سازش در ۴۵ درصد پرونده‌های شورا‌های حل اختلاف / ۸۰۰ پرونده قصاص به صلح و سازش ختم شد
کاهش ۱۰ درصدی تلفات تصادفات در شهریور ماه
پاکسازی مسیرهای معیشتی از دست سارقان و محتکران
منع بازگشت خودرو‌های فرسوده به چرخه ترافیک + فیلم
هشدار پلیس راهور به رانندگان درباره سفر در روز‌های برفی و بارانی
تفاوت نوع رانندگی در روز بارانی و روز عادی + فیلم