با ورود سامانه بارشی و موج سرما به آذربایجان غربی نخستین برف پاییزی چهره مناطق مختلف استان از جمله روستای آق‌دره تکاب و ارتفاعات شهرستان سلماس را سفیدپوش کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ به دنبال تداوم بارش‌ها و برودت هوا در منطقه نجاتگران و نیروهای امدادی جمعیت هلال‌احمر آذربایجان غربی برای امدادرسانی به‌موقع در محورهای مواصلاتی و مناطق کوهستانی استان در حالت آماده‌باش کامل قرار گرفتند.

با توجه به بارش برف و لغزندگی جاده‌ها نهادهای امدادی از شهروندان و رانندگان درخواست کردند ضمن پرهیز از سفرهای غیرضروری در صورت تردد در محورهای کوهستانی تجهیزات ایمنی، لباس گرم و زنجیر چرخ به همراه داشته باشند. 

تیم‌های امداد و نجات هلال‌احمر نیز در پایگاه‌های جاده‌ای آماده ارائه خدمات به مسافران و شهروندان هستند.

برچسب ها: بارش برف ، هلال احمر
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