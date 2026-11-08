باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ به دنبال تداوم بارش‌ها و برودت هوا در منطقه نجاتگران و نیروهای امدادی جمعیت هلال‌احمر آذربایجان غربی برای امدادرسانی به‌موقع در محورهای مواصلاتی و مناطق کوهستانی استان در حالت آماده‌باش کامل قرار گرفتند.

با توجه به بارش برف و لغزندگی جاده‌ها نهادهای امدادی از شهروندان و رانندگان درخواست کردند ضمن پرهیز از سفرهای غیرضروری در صورت تردد در محورهای کوهستانی تجهیزات ایمنی، لباس گرم و زنجیر چرخ به همراه داشته باشند.

تیم‌های امداد و نجات هلال‌احمر نیز در پایگاه‌های جاده‌ای آماده ارائه خدمات به مسافران و شهروندان هستند.