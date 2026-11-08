مدیر کمیته امداد مراغه گفت:باغداران مراغه ای در پرداخت زکات مستحبی سیب در آذربایجان شرقی پیشتاز هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان - اکبر ابراهیمی گفت:جمع آورزی زکات مستحبی سیب در شهرستان مراغه از نیمه دوم مهر آغاز شده و تا پایان برداشت این محصول ادامه خواهد داشت.

ابراهیمی افزود:روزانه ۱.۵ تا ۲ تن سیب از باغداران این شهرستان به عنوان زکات مستحبی جمع آوری می‌شود.

وی گفت: باغداران مراغه‌ای سال گذشته یک میلیارد تومان سیب بابت زکات پرداخت کرده بودند که این میزان امسال به ۲ میلیارد تومان می‌رسد.

مدیر کمیته امداد مراغه افزود:محصولات باغی، گندم، جو و گوسفند از جمله اقلام غیر نقدی پرداخت شده برای زکات در این شهرستان است.

وی با بیان اینکه باغداران مراغه‌ای امسال ۲۱۴ اصله درخت به شجره طیبه اختصاص دادند افزود:تاکنون هزار اصله نهال برای زکات مستحبی سیب در این شهرستان پلاک کوبی شده است.

گفتنی است مراغه بیش از ۲۶ هزار هکتار باغ دارد و از آن حدود ۱۸ هزار هکتار به سیب اختصاص دارد و از این باغ‌ها سالانه ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار تن محصول برداشت می‌شود.

منبع:فارس