مقام سابق دولت ترامپ، سنتکام را به تلاش برای اخلال در دیپلماسی از طریق محاصره زمینی متهم کرد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - جو کنت، مقام ارشد پیشین امنیتی آمریکا که در اعتراض به جنگ مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران استعفا داد، تصمیم فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) برای گسترش محاصره به مرز‌های زمینی ایران را «تحریکی گستاخانه» توصیف کرد.

کنت در مجموعه‌ای از پیام‌ها در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «این اقدام سنتکام به معنای دعوت از ایران برای تشدید تنش‌هاست؛ آن هم در شرایطی که معاون رئیس‌جمهور در تلاش است با ایرانی‌ها مذاکره کند.»

وی افزود: «این همان چیزی است که سنتکام آن را "سیاست‌گذاری از طریق طرح عملیاتی" می‌نامد؛ وضعیتی که در آن ارتش، بدون سرپیچی آشکار از دستور رئیس‌جمهور، راهی برای دور زدن کاخ سفید پیدا می‌کند و اقداماتی انجام می‌دهد که به تشدید یا تداوم جنگ منجر خواهد شد.»

کنت که ریاست مرکز ملی مبارزه با تروریسم آمریکا را بر عهده داشت، گفت ایران نمی‌پذیرد که با تحریم‌های بیشتر تحت فشار و محدودیت قرار گیرد.

وی هشدار داد: «اجرای محاصره، نیرو‌های ما را همچنان در معرض خطر نگه می‌دارد و احتمال سرنگونی یک هواپیما را افزایش می‌دهد؛ اتفاقی که به‌ناچار ما را بار دیگر وارد جنگ نظامی خواهد کرد.»

او همچنین تأکید کرد مردم آمریکا در انتخابات میان‌دوره‌ای روز سه‌شنبه به پایان جنگ رأی داده‌اند و سنتکام باید از این خواست حمایت کند.

کنت در پایان گفت: «اکنون کاملاً روشن شده است که رئیس‌جمهور باید تیم امنیت ملی جدیدی را منصوب کند؛ تیمی که در آغاز جنگ نقش نداشته باشد و در عوض بتواند به آن پایان دهد.»

منبع: الجزیره

برچسب ها: حمله آمریکا به ایران ، محاصره ، سنتکام آمریکا
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