باشگاه خبرنگاران جوان- علیرضا جابری، مدیر طرح بویلر‌های پتروشیمی کرمانشاه در شرکت آذرآب اراک گفت: عملیات نصب تجهیزات مکانیکی به پایان رسیده و فعالیت‌های اجرایی در بخش پایپینگ همچنان ادامه دارد که پس از تکمیل این بخش و فراهم‌شدن الزامات فنی مربوطه، نصب تجهیزات ابزار دقیق و سیستم‌های کنترلی در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وی اظهار کرد: این طرح شامل ۲ دستگاه بویلر با ظرفیت اسمی تولید ۷۵ تن بخار در ساعت برای هر دستگاه است که با تکمیل و راه‌اندازی هر ۲ واحد، ظرفیت اسمی تولید بخار در مجموع به ۱۵۰ تن در ساعت خواهد رسید.

مدیر این طرح ادامه داد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، هدف‌گذاری بر این است که تا پایان سال جاری، یکی از ۲ دستگاه بویلر به مرحله آمادگی برای پیش‌راه‌اندازی برسد.

جابری بیان کرد: بخار تولیدی این تجهیزات، یکی از زیرساخت‌های مهم موردنیاز برای پشتیبانی از فرایند‌های صنعتی مجتمع پتروشیمی کرمانشاه به شمار می‌رود و از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی گفت: اجرای این طرح ، نمونه‌ای از توانمندی شرکت صنایع آذرآب در مدیریت و اجرای طرح‌های صنعتی با دامنه یکپارچه مهندسی، تامین، ساخت، نصب و راه‌اندازی تجهیزات فرایندی در صنعت پتروشیمی است.

صنایع آذرآب اراک از زمان بدو تاسیس تاکنون جزو پیشروان ساخت نیروگاه‌های برق و تجهیزات پالایشگاهی در خاورمیانه و تامین‌کننده تجهیزات طرح‌های پتروشیمی، پالایشگاه‌های نفت و گاز و سازنده بخش‌های مختلف کارخانجات سیمان و نیروگاه‌های برق برای بخش دولتی و خصوصی است.

منیع: روابط عمومی و صنعتی شرکت صنایع آذرآب