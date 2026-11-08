مدیر کل راه وشهرسازی آذربایجان غربی گفت: تاکنون ۴۴۵ کیلومتر از کریدور بزرگراهی شمال غرب کشور به بهره‌برداری رسیده و عملیات اجرایی ۴۲ کیلومتر دیگر نیز در حال انجام است.

باشگاه خبرنگاران جوان - پیمان آرامون، مدیرکل و رئیس شورای هماهنگی راه و شهرسازی استان، در نخستین جلسه شورای راهبری کاهش تصادفات استان که به ریاست استاندار آذربایجان‌غربی و با حضور جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی در سالن جلسات شهید سلیمانی استانداری برگزار شد، با اشاره به اهمیت کریدور بزرگراهی غرب کشور اظهار کرد: پنج استان کشور در اجرای کریدور بزرگراهی شمال غرب کشور مشارکت دارند که سهم آذربایجان‌غربی از این مسیر ۵۱۶ کیلومتر است

وی با اشاره به اهمیت پروژه پل قره‌تپه افزود: عملیات اجرایی احداث این پل با رعایت ملاحظات و الزامات سخت‌گیرانه مهندسی در حال انجام است و دلیل اهمیت اجرای این پروژه تقاطع این محور با راه آهن و قرار داشتن در مسیر ترانزیتی است.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی با تأکید بر تداوم فعالیت‌های عمرانی در شرایط دشوار اظهار کرد: در ایام جنگ، عملیات اجرایی ۴۱ کیلومتر از آزادراه ارومیه ـ تبریز آغاز شد و خوشبختانه در حال حاضر هیچ‌یک از پروژه‌های راه‌سازی استان تعطیل نیست و تمامی طرح‌ها با جدیت در حال اجرا هستند.

آرامون در پایان با اشاره به عقب‌ماندگی تاریخی آذربایجان‌غربی در حوزه راه‌سازی خاطرنشان کرد: امیدواریم با حمایت‌ها و مساعدت‌های استاندار محترم و همراهی مجموعه دستگاه‌های اجرایی، روند توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل استان شتاب بیشتری بگیرد تا عقب‌ماندگی‌های تاریخی این حوزه جبران شود.

منبع: راه و شهرسازی

برچسب ها: احداث بزرگراه ، راه و شهرسازی
خبرهای مرتبط
احداث ۱۲۰ کیلومتر بزرگراه و راه اصلی در استان اصفهان
اعتبارات احداث بزرگراه در سیستان و بلوچستان امسال به ۷۵۰ میلیارد تومان افزایش یافت
عملیات احداث یک کیلومتر بزرگراه در ورودی شهر زهک آغاز شد
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
انهدام ۲ باند و کشف ۱۳۸ قبضه سلاح غیرمجاز در مرزهای آذربایجان‌غربی
سپیدپوش شدن تکاب و سلماس با نخستین برف پاییزی/هلال‌احمر آذربایجان غربی در آماده‌باش کامل
تکمیل ۴۴۵ کیلومتر کریدور بزرگراهی غرب کشور در آذربایجان‌غربی
آخرین اخبار
سپیدپوش شدن تکاب و سلماس با نخستین برف پاییزی/هلال‌احمر آذربایجان غربی در آماده‌باش کامل
تکمیل ۴۴۵ کیلومتر کریدور بزرگراهی غرب کشور در آذربایجان‌غربی
انهدام ۲ باند و کشف ۱۳۸ قبضه سلاح غیرمجاز در مرزهای آذربایجان‌غربی
رقابت برترین‌های ددلیفت شمال‌غرب/ میزبانی موفق سلماس از کاپ آزاد ددلیفت
تصادف زنجیره ای در محور خوی-جلفا ۲ فوتی و ۴ مصدوم برجای گذاشت
آماده‌باش ۱۵۰۰ نیروی خدماتی در ارومیه برای مقابله با پیامدهای بارش‌های پاییزی
میرآباد پربارش‌ترین نقطه آذربایجان‌غربی تا این لحظه/ بارش و رعدوبرق تا دوشنبه ادامه دارد
چهار لاله پرپر در آغوش بارانی ارومیه/ استقبال باشکوه از پیکرهای مطهر شهدای گمنام در آذربایجان‌غربی
جاده‌های آذربایجان‌غربی لغزنده شد/ توصیه‌های حیاتی پلیس‌راه برای تردد در روزهای بارانی
ثبت ۲۴۰۰ مورد تخلف حریم راه‌ها در آذربایجان غربی طى ۷ ماه گذشته
استقرار گشت‌های راهداری در محورهای مواصلاتی همزمان با بارش‌های پاییزی در آذربایجان‌غربی
دانشگاه ارومیه رتبه نخست کشور در ارزیابی امنیت سایبری دانشگاه‌ها را کسب کرد
تقویت تجهیزات اطفای حریق در محیط زیست آذربایجان غربی/هزینه ۳۰۰ میلیاردتومان اعتبار در سال جاری