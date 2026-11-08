باشگاه خبرنگاران جوان - پیمان آرامون، مدیرکل و رئیس شورای هماهنگی راه و شهرسازی استان، در نخستین جلسه شورای راهبری کاهش تصادفات استان که به ریاست استاندار آذربایجان‌غربی و با حضور جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی در سالن جلسات شهید سلیمانی استانداری برگزار شد، با اشاره به اهمیت کریدور بزرگراهی غرب کشور اظهار کرد: پنج استان کشور در اجرای کریدور بزرگراهی شمال غرب کشور مشارکت دارند که سهم آذربایجان‌غربی از این مسیر ۵۱۶ کیلومتر است

وی با اشاره به اهمیت پروژه پل قره‌تپه افزود: عملیات اجرایی احداث این پل با رعایت ملاحظات و الزامات سخت‌گیرانه مهندسی در حال انجام است و دلیل اهمیت اجرای این پروژه تقاطع این محور با راه آهن و قرار داشتن در مسیر ترانزیتی است.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی با تأکید بر تداوم فعالیت‌های عمرانی در شرایط دشوار اظهار کرد: در ایام جنگ، عملیات اجرایی ۴۱ کیلومتر از آزادراه ارومیه ـ تبریز آغاز شد و خوشبختانه در حال حاضر هیچ‌یک از پروژه‌های راه‌سازی استان تعطیل نیست و تمامی طرح‌ها با جدیت در حال اجرا هستند.

آرامون در پایان با اشاره به عقب‌ماندگی تاریخی آذربایجان‌غربی در حوزه راه‌سازی خاطرنشان کرد: امیدواریم با حمایت‌ها و مساعدت‌های استاندار محترم و همراهی مجموعه دستگاه‌های اجرایی، روند توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل استان شتاب بیشتری بگیرد تا عقب‌ماندگی‌های تاریخی این حوزه جبران شود.

منبع: راه و شهرسازی