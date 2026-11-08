باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام والمسلمین سید ناصرالدین نوری‌زاده، رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور، در گفت‌وگوی زنده با برنامه «موج ۱۰۰» رادیو قرآن، با اشاره به برگزاری چهل‌ونهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم اظهار کرد: مرحله نهایی این دوره از مسابقات در ابتدا قرار بود در شهر زاهدان، مرکز استان سیستان و بلوچستان، برگزار شود؛ اما با توجه به ملاحظات موجود و درخواست شرکت‌کنندگان از ریاست سازمان اوقاف، تصمیم بر آن شد که این رقابت‌ها به همراه پنجمین دوره مسابقات معارفی در شهر مقدس قم برگزار شود.

وی با تشریح روند برگزاری این دوره از مسابقات افزود: در مجموع حدود ۶۷ هزار نفر در رشته‌های مختلف قرآنی، از جمله رشته‌های آوایی، صوت و لحن، حفظ قرآن کریم، هم‌خوانی و گروه‌های تواشیح شرکت کردند که پس از برگزاری مراحل شهرستانی و استانی، بیش از ۵۴۰ نفر به مرحله نیمه‌نهایی راه یافتند. این مرحله به‌صورت غیرحضوری برگزار شد و پس از بررسی آثار شرکت‌کنندگان، ۳۲۲ نفر موفق به کسب جواز حضور در مرحله نهایی شدند.

نوری‌زاده با اشاره به هم‌زمانی این رویداد با پنجمین دوره مسابقات معارفی سازمان اوقاف تصریح کرد: مسابقات معارفی در رشته‌های نهج‌البلاغه، صحیفه سجادیه، تفسیر قرآن کریم و خطبه‌خوانی برگزار می‌شود و بر همین اساس، با توجه به ظرفیت‌های شهر قم و درخواست‌های مطرح‌شده، میزبانی هر دو رویداد در این شهر پیش‌بینی شده است.

رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور ادامه داد: در همین راستا، استاندار قم این درخواست را با رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه مطرح کردند که با موافقت حجت‌الاسلام والمسلمین خاموشی همراه شد؛ و بر این اساس، مرحله نهایی مسابقات در شهر مقدس قم، شهر علم و در جوار بارگاه نورانی کریمه اهل‌بیت، حضرت فاطمه معصومه (س)، به‌صورت حضوری برگزار خواهد شد.

وی زمان برگزاری این رقابت‌ها را از اواسط آذرماه اعلام کرد و گفت: شرکت‌کنندگان طی مدت حدود یک هفته تا ۱۰ روز در مرحله نهایی با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.

نوری‌زاده در پایان با تأکید بر فلسفه و اهداف برگزاری مسابقات قرآنی خاطرنشان کرد: امیدواریم در فضایی سالم و رقابتی، زمینه انس بیشتر جامعه با قرآن کریم و معارف اهل‌بیت (ع) فراهم شود. مسابقات قرآنی هدف نهایی نیست، بلکه وسیله‌ای برای تعمیق ارتباط با قرآن، افزایش انس با معارف الهی و کاربردی‌تر شدن آیات نورانی قرآن در زندگی فردی و اجتماعی است؛ امری که امیدواریم توفیق آن نصیب همگان شود.

منبع: روابط عمومی شبکه رادیویی قرآن