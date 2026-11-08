باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

چربی خوب و بد بدن چیست؟ + فیلم

فوق تخصص تغذیه در خصوص چربی خوب و بد بدن نکاتی بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - غلامرضا محمدی فارسانی، فوق تخصص تغذیه با حضور در برنامه سلام تهران در مورد چربی خوب و بد بدن توضیحاتی ارائه کرد.

 

 

مطالب مرتبط
چربی خوب و بد بدن چیست؟ + فیلم
young journalists club

چربی پنهان در بدن می‌تواند عامل بیماری قلبی باشد

چربی خوب و بد بدن چیست؟ + فیلم
young journalists club

هر آنچه‌ که باید در مورد چاقی بدانیم؟ + فیلم

چربی خوب و بد بدن چیست؟ + فیلم
young journalists club

رژیم غذایی چرب چه بلایی سرتان می‌آورد؟

پربیننده‌ترین‌ها
وضعیت حضور نظامی آمریکا در منطقه به چه صورت است؟ + فیلم
۱۰۷۴

وضعیت حضور نظامی آمریکا در منطقه به چه صورت است؟ + فیلم

۱۷ . آبان . ۱۴۰۵
سناریو‌های محتمل پیش روی آمریکا برای آغاز جنگ + فیلم
۹۲۰

سناریو‌های محتمل پیش روی آمریکا برای آغاز جنگ + فیلم

۱۷ . آبان . ۱۴۰۵
غزه زیر باران و محاصره؛ آوارگانی که حتی پناهگاهی برای فرار از سرما ندارند + فیلم
۶۴۱

غزه زیر باران و محاصره؛ آوارگانی که حتی پناهگاهی برای فرار از سرما ندارند + فیلم

۱۷ . آبان . ۱۴۰۵
پایان پرونده آشوبگران مسلح دی‌ماه + فیلم
۵۹۳

پایان پرونده آشوبگران مسلح دی‌ماه + فیلم

۱۷ . آبان . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha