معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری لرستان از آزادی ۶۸۱ زندانی در نتیجه تلاش‌های صلح‌جویانه و پیگیری‌های شوراهای حل اختلاف خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش  - معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری لرستان گفت:  در استان در هفت ماه امسال، ۶۸۱ زندانی با پیگیری‌های انجام‌شده و بهره‌گیری از ظرفیت صلح و سازش از زندان آزاد شدند و فرصت دوباره‌ای برای بازگشت به زندگی در کنار خانواده‌های خود پیدا کردند.

وی افزود: این اقدام که حاصل پیگیری‌های قضایی، تلاش برای جلب رضایت طرفین و تقویت فرهنگ گذشت و بخشش است، تنها به آزادی زندانیان محدود نمی‌شود؛ بلکه می‌تواند نقش مهمی در کاهش آسیب‌های اجتماعی، تحکیم بنیان خانواده و فراهم‌کردن زمینه بازگشت دوباره افراد به جامعه داشته باشد.

بی‌تردید، حضور طولانی‌مدت افراد در زندان، علاوه بر پیامدهای فردی و اجتماعی برای زندانیان، خانواده‌های آنان را نیز با مشکلات اقتصادی، عاطفی و اجتماعی متعددی مواجه می‌کند. از این رو، آزادی این ۶۸۱ زندانی از مسیر صلح و سازش، اقدامی با آثار مثبت فراتر از محیط زندان محسوب می‌شود و می‌تواند بار دیگر اهمیت حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات را در جامعه برجسته کند.

برچسب ها: آزادی زندانیان ، لرستان
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