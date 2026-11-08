شماری از نمایندگان پارلمان انگلیس خواستار اقدام فوری دولت این کشور برای وادار کردن رژیم صهیونیستی به رفع موانع ارسال کمک‌های بشردوستانه و بازسازی غزه شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - عدنان حسین، نماینده پارلمان انگلیس اعلام کرد که او و شماری دیگر از نمایندگان پارلمان در نامه‌ای به اد میلیبند، وزیر خارجه این کشور خواستار اقدام فوری و اعمال فشار بین‌المللی بر رژیم صهیونیستی برای پایان دادن به ممانعت از ورود کمک‌های بشردوستانه و روند بازسازی غزه شده‌اند.

حسین در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به وضعیت آوارگان فلسطینی گفت خانواده‌های آواره در چادر‌هایی زندگی می‌کنند که در پی بارش‌های شدید و جاری شدن سیلاب، زیر آب رفته‌اند و با طوفان‌های زمستانی و سرمای شدید مواجه هستند.

وی تأکید کرد که رنج فلسطینیان نباید در شرایطی ادامه یابد که جهان در برابر آن چشم‌پوشی می‌کند.

این نماینده پارلمان انگلیس افزود: انگلیس باید به صدور بیانیه‌های ابراز نگرانی پایان دهد و از نفوذ خود برای وادار کردن طرف‌ها به ایجاد تغییر استفاده کند.

منبع: الجزیره

برچسب ها: نوار غزه ، پارلمان انگلیس
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