باشگاه خبرنگاران جوان - در پی اعلام هشدار نارنجی هواشناسی استان فارس، تمامی مناطق یازده‌گانه و سازمان‌های تابعه شهرداری شیراز در آماده‌باش قرار گرفته‌اند و نیرو‌های عملیاتی با تجهیزات و ماشین‌آلات تخصصی، روند پایش معابر و رسیدگی به شرایط احتمالی را دنبال می‌کنند.

روح‌الله خوشبخت، معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری شیراز، با تأکید بر اینکه مدیریت شرایط ناشی از بارندگی تنها با اقدامات مجموعه شهرداری محقق نمی‌شود، اظهار داشت: تمام ظرفیت‌های اجرایی و عملیاتی شهرداری برای کاهش مخاطرات احتمالی به میدان آمده است، اما هر اندازه اقدامات مدیریت شهری گسترده باشد، بدون مشارکت و همکاری شهروندان نمی‌توان به مدیریت کامل شرایط دست یافت.

او افزود: از شهروندان درخواست می‌کنیم با توجه به هشدار نارنجی هواشناسی، تا حد امکان از خروج غیرضروری از منزل و تردد با خودرو در سطح شهر خودداری کنند و سفر‌های درون‌شهری خود را به موارد ضروری محدود کنند. کاهش تردد در زمان بارندگی، علاوه بر حفظ ایمنی شهروندان، امکان فعالیت سریع‌تر و مؤثرتر نیرو‌های امدادی و عملیاتی را فراهم می‌کند.

خوشبخت با اشاره به ضرورت انجام اقدامات پیشگیرانه در ساختمان‌ها و واحد‌های تجاری واقع در نقاط مستعد آب‌گرفتگی تصریح کرد: شهروندانی که منازل، پارکینگ‌ها یا واحد‌های تجاری آنها در معرض ورود روان‌آب قرار دارد، می‌توانند با رعایت اصول ایمنی و قرار دادن کیسه‌های شن در مقابل ورودی‌ها و مسیر‌های احتمالی نفوذ آب، از ورود آب به داخل ساختمان و بروز خسارات احتمالی جلوگیری کنند.

معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری شیراز همچنین از شهروندان خواست از قرار دادن خودرو در حاشیه مسیل‌ها، زیر درختان و نقاط مستعد آب‌گرفتگی خودداری کنند و به هیچ عنوان وارد مسیر جریان روان‌آب‌ها و بستر رودخانه‌ها نشوند.

او ادامه داد: از دیگر مواردی که می‌تواند به کاهش آب‌گرفتگی معابر کمک کند، خودداری از ریختن زباله و پسماند در جوی‌ها، کانال‌ها و مسیر‌های انتقال آب است؛ چراکه انسداد این مسیر‌ها می‌تواند جریان طبیعی آب را مختل کرده و مشکلات بیشتری در زمان بارندگی ایجاد کند.

خوشبخت در پایان تأکید کرد: شهروندان در صورت مشاهده آب‌گرفتگی، انسداد مسیر‌های عبور آب، سقوط درختان یا هرگونه مشکل مرتبط با بارندگی، موضوع را از طریق سامانه ۱۳۷ شهرداری شیراز اطلاع دهند تا نیرو‌های مسئول در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای رسیدگی اقدام کنند.

گفتنی است، مدیریت ایمن بارندگی، مسئولیتی مشترک میان مدیریت شهری و شهروندان است؛ پرهیز از تردد‌های غیرضروری، رعایت توصیه‌های ایمنی و انجام اقدامات پیشگیرانه در منازل می‌تواند نقش مؤثری در کاهش خسارات احتمالی داشته باشد.

منبع: شهرداری شیراز