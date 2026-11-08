باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - در پی شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای و تغییرات در ساختار مدیریتی کاخ سفید، موج کناره‌گیری مقام‌های دولت دونالد ترامپ آغاز شده است؛ در تازه‌ترین مورد، ریچارد والترز، معاون رئیس دفتر کاخ سفید استعفای خود را اعلام کرد.

والترز در بیانیه‌ای به پایگاه خبری اکسیوس، کناره‌گیری خود را تأیید کرد. استعفای او پس از خروج سوزی وایلز، رئیس پیشین دفتر کاخ سفید، از دولت و انتصاب استیون میلر به‌عنوان جانشین وی صورت می‌گیرد. میلر پیش‌تر یکی از معاونان وایلز بود.

یک فرد آگاه به این موضوع، جدایی والترز از دولت را «توافقی و دوستانه» توصیف کرد.

والترز نیز با ابراز افتخار از حضور در تیم ریاست‌جمهوری ترامپ، از وایلز قدردانی کرد و به تمجید از میلر پرداخت. وی گفت میلر در حال تشکیل «تیمی فوق‌العاده و توانمند برای اجرای دستورکار رئیس‌جمهور» است.

والترز از اعضای حزب جمهوری‌خواه بود و در هر سه کارزار انتخاباتی ترامپ برای ریاست‌جمهوری مشارکت داشت.

این کناره‌گیری‌ها در شرایطی رخ می‌دهد که شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای، فشار‌ها بر دولت ترامپ را افزایش داده و تغییرات مدیریتی در کاخ سفید را به دنبال داشته است.

منبع: اکسیوس

برچسب ها: کاخ سفید ، حزب جمهوری خواه آمریکا ، استعفا
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