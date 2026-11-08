باشگاه خبرنگاران جوان - امیر گواهی اظهار کرد: سامانه بارشی جدید از امروز یکشنبه تا سه‌شنبه در خراسان شمالی فعال خواهد بود و احتمال بارش‌های شدید و وقوع سیلاب در مناطق مختلف استان وجود دارد.

وی افزود: با توجه به پیش‌بینی بارش‌های قابل توجه، احتمال بالا آمدن ناگهانی آب رودخانه‌ها و مسیل‌ها و همچنین بروز خطر در سازه‌های تقاطعی از جمله پل‌های مسیرهای ارتباطی استان وجود دارد.

مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان شمالی از ساکنان محلی و مسافران خواست هشدارهای هواشناسی و توصیه‌های ایمنی را جدی بگیرند و از سفرهای غیرضروری به مناطق پرخطر خودداری کنند.

گواهی تاکید کرد: شهروندان و گردشگران در روزهای فعالیت این سامانه بارشی از توقف، اتراق و تردد در حاشیه و بستر رودخانه‌ها، مسیل‌ها، سدها و بندهای انحرافی پرهیز کنند.

وی خاطرنشان کرد: حتی بارش‌های کوتاه‌مدت در بالادست حوزه‌های آبریز می‌تواند موجب افزایش ناگهانی جریان آب و وقوع سیلاب در پایین‌دست شود، بنابراین رعایت فاصله ایمن از رودخانه‌ها و مسیل‌ها برای پیشگیری از حوادث احتمالی ضروری است.