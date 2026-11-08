رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا، از بارش برف و باران در محور‌های مواصلاتی ۲۰ خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ ناصر قلی‌نیا، در تشریح آخرین وضعیت جوی و ترافیکی راه‌های کشور در روز یکشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۵ گفت: در برخی از محور‌های استان‌های اصفهان و چهارمحال و بختیاری بارش برف گزارش شده است.

وی افزود: بارش باران نیز در برخی از محور‌های استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، همدان، مرکزی، مازندران، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد، کرمانشاه، کردستان، قم، قزوین، چهارمحال و بختیاری، تهران، البرز، ایلام، خوزستان، زنجان، سمنان و اصفهان جریان دارد.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا با اشاره به وضعیت ترافیکی محور‌ها اظهار کرد: ترافیک در آزادراه ساوه–تهران در محدوده نسیم‌شهر، آزادراه قزوین–کرج–تهران حدفاصل محمدشهر تا پل کلاک و محور شهریار–تهران در برخی مقاطع نیمه‌سنگین است.

وی ادامه داد: محور کرج–چالوس و آزادراه تهران–شمال در هر دو مسیر رفت و برگشت همچنان مسدود هستند.

سرهنگ قلی‌نیا در پایان درباره محور‌های مسدود غیرشریانی نیز گفت: محور‌های دهق–گلپایگان، گرمسار–ایوانکی در محدوده راه روستایی بنه‌کوه و فشند–طالقان مسدود هستند.

پلیس راهور به رانندگان توصیه می‌کند با توجه به بارش برف و باران، از سفر‌های غیرضروری خودداری کنند و در صورت ضرورت سفر، با رعایت سرعت مطمئنه، حفظ فاصله طولی مناسب و اطمینان از سلامت تجهیزات ایمنی خودرو، در جاده‌ها تردد کنند.

منبع: پلیس

برچسب ها: جاده چالوس ، پلیس راهور
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