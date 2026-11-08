وزارت بهداشت صنعا از شهادت ۳۴ غیرنظامی و زخمی شدن ۴۹ نفر دیگر در حملات عربستان طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - وزارت بهداشت صنعا بامداد یکشنبه اعلام کرد در پی حملات عربستان طی ۲۴ ساعت گذشته، ۸۳ غیرنظامی از جمله شماری کودک شهید و زخمی شده‌اند.

بر اساس بیانیه این وزارتخانه که خبرگزاری یمن (سبأ) آن را منتشر کرده است، در این حملات ۳۴ نفر شهید و ۴۹ نفر زخمی شده‌اند. بیشتر قربانیان را کودکان تشکیل می‌دهند و شدت جراحات مجروحان متفاوت گزارش شده است.

وزارت بهداشت صنعا همچنین اعلام کرد شمار قربانیان حملات عربستان از زمان آغاز تشدید تنش‌ها به ۳۴۰ شهید و ۷۲۴ مجروح رسیده است که در مجموع ۱۰۶۴ نفر را شامل می‌شود.

در همین حال، نیروهای مسلح یمن اعلام کردند در واکنش به حملات عربستان، عملیات نظامی علیه فرودگاه‌ها و تأسیسات حیاتی این کشور انجام داده و در برابر تحرکات نیروهای وابسته به عربستان در خاک یمن مقابله می‌کنند.

یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن روز شنبه از اجرای شش عملیات نظامی در عمق خاک عربستان خبر داد. به گفته وی، فرودگاه بین‌المللی ملک خالد، مخازن نفت و برج تقطیر شرکت آرامکو در ریاض و تأسیسات این شرکت در خریص از اهداف این عملیات بوده‌اند.

سریع همچنین در بیانیه‌ای جداگانه اعلام کرد جنگنده‌های سعودی طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۰۵ حمله هوایی به مناطق مختلف یمن از جمله صنعا، جوف، تعز، عمران، حجه، صعده، مأرب و لحج انجام داده‌اند.

منبع: المیادین

برچسب ها: یمن ، عربستان سعودی
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۵ ۱۷ آبان ۱۴۰۵
یمن هم شهرهای بزرگ را بمباران کند، دکاً دکا
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