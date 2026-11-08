باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

برگزاری اردوی جهادی دندانپزشکی در دامغان + فیلم

جمعی از دندانپزشکان دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد تهران با سفر به دامغان، خدمات پزشکی رایگان را در این شهر ارائه دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان - اردوی جهادی دندانپزشکی در دامغان برگزار شد. این اردوی جهادی بیستمین اردوی خدمات پزشکی گروه شهید کاظمی آشتیانی است.

این گروه جهادی پزشکی به مدت ۳ روز به بیش از ۳۵۰ بیمار خدمات دندان پزشکی ارائه دادند.

 

مطالب مرتبط
برگزاری اردوی جهادی دندانپزشکی در دامغان + فیلم
young journalists club

قدردانی فرماندهان سپاه از پزشکان جهادگر + فیلم

برگزاری اردوی جهادی دندانپزشکی در دامغان + فیلم
young journalists club

برگزاری اردوی جهادی شهید دریس در مناطق کمتر برخوردار شازند + فیلم

برگزاری اردوی جهادی دندانپزشکی در دامغان + فیلم
young journalists club

پزشکان جهادگر در مسیر خدمت + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
وضعیت حضور نظامی آمریکا در منطقه به چه صورت است؟ + فیلم
۱۰۷۴

وضعیت حضور نظامی آمریکا در منطقه به چه صورت است؟ + فیلم

۱۷ . آبان . ۱۴۰۵
سناریو‌های محتمل پیش روی آمریکا برای آغاز جنگ + فیلم
۹۲۰

سناریو‌های محتمل پیش روی آمریکا برای آغاز جنگ + فیلم

۱۷ . آبان . ۱۴۰۵
غزه زیر باران و محاصره؛ آوارگانی که حتی پناهگاهی برای فرار از سرما ندارند + فیلم
۶۴۱

غزه زیر باران و محاصره؛ آوارگانی که حتی پناهگاهی برای فرار از سرما ندارند + فیلم

۱۷ . آبان . ۱۴۰۵
پایان پرونده آشوبگران مسلح دی‌ماه + فیلم
۵۹۳

پایان پرونده آشوبگران مسلح دی‌ماه + فیلم

۱۷ . آبان . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha