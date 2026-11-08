برگزاری اردوی جهادی دندانپزشکی در دامغان + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 -\u00a0\u0627\u0631\u062f\u0648\u06cc \u062c\u0647\u0627\u062f\u06cc \u062f\u0646\u062f\u0627\u0646\u067e\u0632\u0634\u06a9\u06cc \u062f\u0631 \u062f\u0627\u0645\u063a\u0627\u0646 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0634\u062f. \u0627\u06cc\u0646 \u0627\u0631\u062f\u0648\u06cc \u062c\u0647\u0627\u062f\u06cc \u0628\u06cc\u0633\u062a\u0645\u06cc\u0646 \u0627\u0631\u062f\u0648\u06cc \u062e\u062f\u0645\u0627\u062a \u067e\u0632\u0634\u06a9\u06cc \u06af\u0631\u0648\u0647 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u06a9\u0627\u0638\u0645\u06cc \u0622\u0634\u062a\u06cc\u0627\u0646\u06cc \u0627\u0633\u062a.\n\u0627\u06cc\u0646 \u06af\u0631\u0648\u0647 \u062c\u0647\u0627\u062f\u06cc \u067e\u0632\u0634\u06a9\u06cc \u0628\u0647 \u0645\u062f\u062a \u06f3 \u0631\u0648\u0632 \u0628\u0647 \u0628\u06cc\u0634 \u0627\u0632 \u06f3\u06f5\u06f0 \u0628\u06cc\u0645\u0627\u0631 \u062e\u062f\u0645\u0627\u062a \u062f\u0646\u062f\u0627\u0646 \u067e\u0632\u0634\u06a9\u06cc \u0627\u0631\u0627\u0626\u0647 \u062f\u0627\u062f\u0646\u062f.\n\u00a0\n