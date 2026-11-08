باشگاه خبرنگاران جوان - سردار احمد کرمی‌اسد، جانشین پلیس راهور فراجا، با اشاره به هشدار‌های صادرشده از سوی سازمان هواشناسی کشور اظهار کرد: بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی، از روز گذشته استان‌های شمالی، شمال‌غربی و غرب کشور شاهد بارش باران هستند و فعالیت این سامانه بارشی تا روز دوشنبه ادامه خواهد داشت.

وی افزود: برای امروز تا فردا در ۵ استان کردستان، لرستان، خوزستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد هشدار هواشناسی سطح قرمز صادر شده است و با توجه به شدت بارش‌ها، احتمال آب‌گرفتگی معابر، جاری شدن سیلاب و بروز اختلال در تردد‌های شهری و جاده‌ای وجود دارد.

جانشین پلیس راهور فراجا با اشاره به آماده‌باش نیرو‌های پلیس راه و راهور در سراسر کشور تصریح کرد: دستورات لازم برای افزایش هوشیاری و آمادگی عملیاتی به تمامی مقر‌های پلیس راه و یگان‌های راهور ابلاغ شده است. همچنین هماهنگی‌های لازم با مسئولان استانی انجام شده و نیرو‌های پلیس با آمادگی حداکثری در محور‌های مواصلاتی و معابر شهری حضور دارند تا از بروز حوادث ناشی از آب‌گرفتگی و سیلاب پیشگیری کنند.

سردار کرمی‌اسد با تأکید بر ضرورت پرهیز از سفر‌های غیرضروری در روز‌های آینده گفت: از هموطنان درخواست می‌کنیم طی ۳ روز آینده از انجام سفر‌های غیرضروری، چه در محدوده شهر‌ها و چه در محور‌های برون‌شهری، جداً خودداری کنند. در سفر‌های ضروری شهری نیز توصیه پلیس استفاده بیشتر از ناوگان حمل‌ونقل عمومی است تا شهروندان کمتر در معرض مخاطرات ناشی از شرایط جوی قرار بگیرند.

وی ادامه داد: این هشدار در سفر‌های برون‌شهری نیز با جدیت مورد تأکید است؛ چراکه روز گذشته در برخی محور‌های کشور، بارش‌های ناگهانی موجب آب‌گرفتگی و جاری شدن سیلاب شد که با هوشیاری و اقدام به‌موقع همکاران پلیس، از وقوع حوادث احتمالی جلوگیری شد.

جانشین پلیس راهور فراجا با تشریح ویژگی بارش‌های پیش‌رو اظهار کرد: بارش‌های این سامانه در برخی مقاطع زمانی کوتاه، شدت بسیار زیادی دارند و همین موضوع می‌تواند در مدت کوتاهی موجب جاری شدن سیلاب در معابر شهری و جاده‌ای شود؛ بنابراین رانندگان نباید شدت و سرعت وقوع این شرایط را دست‌کم بگیرند و لازم است هشدار‌های هواشناسی و توصیه‌های پلیس را جدی بگیرند.

سردار کرمی‌اسد در ادامه با اشاره به ضرورت آمادگی فنی خودرو‌ها برای سفر‌های ضروری گفت: رانندگانی که ناچار به استفاده از خودروی شخصی هستند، پیش از حرکت از آماده‌به‌کار بودن وسیله نقلیه خود اطمینان حاصل کنند. سلامت سیستم روشنایی خودرو و برف‌پاک‌کن‌ها در شرایط بارندگی اهمیت ویژه‌ای دارد و رانندگان باید پیش از آغاز سفر از عملکرد صحیح این تجهیزات مطمئن شوند.

وی همچنین با اشاره به احتمال بارش برف و تگرگ در برخی گردنه‌های برون‌شهری خاطرنشان کرد: در تعدادی از گردنه‌های کشور و در برخی مقاطع، احتمال بارش برف و تگرگ وجود دارد؛ از این رو رانندگان باید تجهیزات زمستانی موردنیاز را به همراه داشته باشند و پیش از ورود به محور‌های کوهستانی، از وضعیت راه و شرایط جوی مسیر اطلاع پیدا کنند.

جانشین پلیس راهور فراجا در پایان تأکید کرد: مدیریت سفر، پرهیز از عجله و شتاب و توجه به هشدار‌های هواشناسی و توصیه‌های پلیس، نقش تعیین‌کننده‌ای در پیشگیری از حوادث و حفظ ایمنی شهروندان در روز‌های پیش‌رو دارد.