رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفت: واژگونی یک دستگاه اتوبوس در بامداد یکشنبه در خروجی عبدالخان به سمت شوش، ۱۸ نفر مصدوم به جا گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهران احمدی بلوطکی اظهار کرد: این حادثه در ساعت یک و ۱۰ دقیقه رخ داد و ۱۸ نفر شامل ۱۴ زن و چهار مرد مصدوم شدند.

وی افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه، نیروهای عملیاتی اورژانس پیش‌بیمارستانی از شهرستان‌های کرخه، شوش و اهواز به محل اعزام شدند و با حضور به‌موقع در صحنه، اقدامات اولیه درمانی و امدادرسانی به مصدومان را انجام دادند.

وی افزود: در این عملیات، ۲ دستگاه آمبولانس از کرخه، ۲ دستگاه آمبولانس از شوش، ۲ دستگاه آمبولانس از اهواز و یک دستگاه خودروی امدادی هلال‌احمر مشارکت داشتند و مصدومان پس از دریافت خدمات پیش‌بیمارستانی، برای ادامه درمان به بیمارستان‌های نظام مافی شوش و گلستان اهواز منتقل شدند.

احمدی بلوطکی ضمن قدردانی از تلاش و همکاری نیروهای عملیاتی اورژانس و سایر عوامل امدادی، بر اهمیت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی تاکید کرد و گفت: رانندگان با پرهیز از سرعت غیرمجاز، رعایت فاصله طولی، توجه به شرایط جاده و استراحت کافی پیش از رانندگی، از بروز حوادث ناگوار پیشگیری کنند زیرا لحظه‌ای غفلت می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد.