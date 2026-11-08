سنتکام مدعی شد نیروهای این کشور پس از بی‌توجهی یک فروند کشتی تجاری به هشدارهای صادرشده، آن را در دریای عمان متوقف و از کار انداخته‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) مدعی شد نیرو‌های این کشور پس از بی‌توجهی یک فروند کشتی تجاری به هشدار‌های صادرشده، آن را در دریای عمان متوقف و از کار انداخته‌اند؛ اقدامی که در ادامه ادعا‌های واشنگتن درباره اجرای محاصره دریایی ایران صورت گرفته است.

سنتکام در بیانیه‌ای ادعا کرد نیرو‌های آمریکایی روز شنبه این کشتی را پس از آنکه به هشدار‌های آنها توجه نکرد، از کار انداختند.

این فرماندهی همچنین به دریانوردانی که در نزدیکی سواحل ایران یا آب‌های اطراف آن تردد می‌کنند، توصیه کرد از هشدار‌های نیرو‌های آمریکایی پیروی کنند.

سنتکام در ادامه ادعا کرد از زمان ازسرگیری محاصره دریایی ایران، مسیر ۱۴۷ فروند کشتی را تغییر داده و پنج فروند کشتی دیگر را نیز از کار انداخته است.

این ادعا‌ها در حالی مطرح می‌شود که آمریکا همچنان به اعمال محدودیت‌های دریایی علیه ایران ادامه می‌دهد و با استناد به این اقدامات، درباره تردد کشتی‌ها در آب‌های منطقه هشدار می‌دهد.

برچسب ها: دریای عمان ، سنتکام
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