باشگاه خبرنگاران جوان - برای یک ماجرای سیاسی پرفراز و نشیب آماده شوید. قانون‌گذاران دموکرات که در انتخابات سنا پیروز شده و در مجلس نمایندگان نیز به دستاورد‌های چشمگیری رسیده‌اند، مصمم خواهند بود تمام وقایع دو سال گذشته دولت ترامپ را موشکافی و بررسی کنند.

رابرت گارسیا، نماینده کالیفرنیا و رئیس احتمالی آینده «کمیته نظارت مجلس نمایندگان» هشدار داد: «به فکر گرفتن وکیل باشید، زیرا نتایج انتخابات کنگره احتمالا تحقیقات در مورد جنگ علیه ایران، اداره اف‌بی‌آی و البته معاملات تجاری خانوادگی دونالد ترامپ را آغاز خواهد کرد.»

رسوایی «وایت‌واتر» بیل کلینتون و اولین استیضاح ترامپ را در یک پرونده تصور کنید، و ماجرای «ایران-کنترا» نیز به آن اضافه شود. این لرزه تغییرات سیاسی چگونه بر اروپا تأثیر خواهد گذاشت؟ از قیمت انرژی گرفته تا جنگ اوکراین، این قاره به اتفاقات واشنگتن وابسته است. در اینجا پنج نکته وجود دارد که باید مراقب آنها بود.

بار ناامیدی ترامپ بر دوش اروپا

هیچ بعید نیست که آثار ناامیدی ترامپ بردوش اروپا گذاشته شود. برخی ناظران باتجربه معتقدند ممکن است، بلکه بسیار محتمل است. ولفگانگ ایشینگر، دیپلمات کهنه‌کار آلمانی و رئیس قدیمی کنفرانس امنیتی مونیخ، هشدار داد: «ما باید خود را برای روابط هماهنگ‌تر فراآتلانتیک، بلکه برای خصومت بیشتر و حتی خواسته‌های بیشتر ترامپ از اروپا آماده کنیم.» دموکرات‌ها فرصت بیشتری برای به چالش کشیدن ترامپ از طریق رویه‌های تخصیص بودجه و تهاجمی‌تر بودن در جلسات استماع و تحقیقات نظارتی خواهند داشت. آنها همچنین احتمالا شروع به اعمال شرایط سختگیرانه‌تر برای قوانینی خواهند کرد که کاخ سفید می‌خواهد.

اما یک رئیس جمهور ایالات متحده اختیارات قابل توجهی در قانون اساسی در مورد سیاست خارجی، دیپلماسی و امنیت ملی – و همچنین سیاست تجاری – دارد و ترامپ با استفاده از احکام و مانور‌های قانونی جدید و بحث برانگیز برای دور زدن کنگره، بی پروا اختیارات بیشتری را به دست آورده است.

فیل گوردون، مشاور سابق امنیت ملی کامالا هریس، معاون رئیس جمهوری سابق، می‌گوید: «ترامپ نیروی نظامی را رهبری می‌کند. او بر تعرفه‌ها و معاملات تجاری کنترل دارد. او تریبون قلدرمآبانه‌ای دارد. حتی اگر دموکرات‌ها هر دو مجلس را در دست بگیرند، او می‌تواند لوایح را وتو کند. انتظار برخورد بیشتر را داشته باشید.»

ترامپ احتمالا می‌خواهد نشان دهد که هنوز رئیس جهان است و او شانس بیشتری برای انجام این کار در صحنه بین المللی دارد. اروپا مدت‌هاست در تلاقی او و افراد مستقر در گروه ماگا (MAGA) است که برای قاره سبز اشک تمساح می‌ریزند و می‌گویند می‌خواهند اروپا را از خودش نجات دهند. آنها اکنون فقط دو سال فرصت دارند این کار را انجام دهند.

فضای تنفس برای اوکراین

اکثر دموکرات‌های برجسته همواره از ارسال کمک به اوکراین حمایت می‌کنند و آن را دفاع از دموکراسی جهانی و قوانین بین‌المللی و همچنین در راستای منافع امنیت ملی آمریکا می‌دانند. دموکرات‌ها می‌توانند شروع به ایجاد شرایط برای کمک به اوکراین کنند.

برونون مادوکس، مدیر اندیشکده چتم هاوس در بریتانیا می‌گوید: «منتظر رستگاری فوری برای زلنسکی نباشید. حتی اگر دموکرات‌ها تصمیم بگیرند چیز‌های بیشتری از جمله پول به کی‌یف بفرستند، این واقعاً ماه‌ها و حتی احتمالا سال‌ها طول می‌کشد.» اوکراین به کمک فوری، به ویژه موشک‌های پاتریوت برای دفاع هوایی خود باهدف پشت سر گذاشتن زمستان تحت بمباران مداوم روسیه نیاز دارد.

توافق صلح ترامپ

ترامپ خود را رئیس جمهور صلح معرفی کرده و با صدای بلند مدعی است که به هشت درگیری بین المللی پایان داده است. او گفته است اوکراین باید آسان‌ترین توافق صلح برای انعقاد می‌بود و به طور فزاینده‌ای ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور این کشور را به دلیل شکست در دستیابی به توافق مقصر دانسته است.

کورت ولکر، دیپلمات سابق آمریکایی معتقد است که ترامپ اعتراضات کی‌یف و متحدان اروپایی را نادیده می‌گیرد و شروع به برداشتن تحریم‌ها و انجام معاملات تجاری با روسیه خواهد کرد. او گفته است: «من به خوبی می‌بینم که ترامپ این کار را به صورت یکجانبه انجام می‌دهد و به خزانه داری آمریکا دستور می‌دهد از اجرای تحریم‌ها خودداری کند و تلاش می‌کند معاملات بیشتری در زمینه انرژی با روسیه به دست آورد.»

به گفته ولکر، ترامپ با پوتین در مورد بازگرداندن نخبگان آمریکایی به روسیه صحبت می‌کند، اما وقتی نوبت به ناتو و بحث درباره تهدیدات برای کاهش استقرار نیرو‌های ایالات متحده در قاره اروپا می‌رسد، انتظار می‌رفت که ترامپ بیش از اینکه نیش بزند، لعنت کند.

ولکر می‌افزاید: «فکر می‌کنم وقتی صحبت از خروج از ناتو یا کاهش وضعیت نیرو به میان می‌آید، چیز زیادی تغییر نخواهد کرد. ترامپ واقعاً در این مورد در ایالات متحده تنهاست، زیرا او از حمایت دموکرات‌ها، جمهوری‌خواهان، کنگره یا رسانه‌ها برخوردار نیست.»

تاثیر قیمت انرژی بر زندگی در اروپا

آیا قیمت انرژی کاهش می‌یابد؟ روی آن شرط بندی نکنید، زیرا روز دوشنبه هفته گذشته قیمت نفت با سرعتی کم سابقه از ماه اوت، کاهش یافت، اگرچه نفت خام برنت - یک معیار کلیدی بین‌المللی - همچنان با قیمت ۱۰۸ دلار در هر بشکه معامله شد. تا زمانی که ترامپ به توافق صلح با تهران برای بازگشایی تنگه هرمز دست پیدا نکند، شوک طولانی مدت انرژی که هزینه‌های برق را در اروپا افزایش می‌دهد و بر بحران هزینه‌های زندگی می‌افزاید، ادامه خواهد داشت. در مورد سفر‌های هوایی و صنعت خطوط هوایی، مایکل اولری، مدیر عامل رایان ایر هشدار داده که بدون توافق، صنعت خطوط هوایی تا مارس یا آوریل آینده با یک بحران واقعی رو‌به‌رو خواهد شد.

ترامپ گزینه‌های خوبی در مورد ایران ندارد و نمی‌داند که آیا عملیات نظامی را از سر بگیرد به این امید که ایرانی‌ها عقب‌نشینی کنند و نظام تئوکراتیک آن سقوط کند، یا خود ترامپ عقب نشینی کند و بگوید کنار بروید تا دیگران یعنی اروپایی‌ها یا آسیایی‌ها باید مشکل انرژی به دلیل بسته شدن تنگه هرمز را حل کنند. ازسرگیری عملیات نظامی علیه ایران و افزایش بیشتر قیمت انرژی در ایالات متحده بسیار نامطلوب خواهد بود، اما آسیب انتخاباتی در آمریکا از قبل وارد شده است.

فقط هرج و مرج

این احتمال وجود دارد که ایالات متحده آنقدر درگیر جنگ سیاسی در واشنگتن شود که نه ترامپ و نه دموکرات‌ها وقت زیادی برای هیچ چیز، از جمله سیاست خارجی نداشته باشند. کامالا هریس، معاون رئیس جمهور سابق، ماه گذشته در یک پادکست هشدار داد که دموکرات‌ها نباید دوباره برای استیضاح ترامپ تلاش کنند و آن را ایده خوبی ندانست.

رام امانوئل، شهردار سابق شیکاگو نیز از دیگر دموکرات‌ها خواسته است از «جنگ بر سر غذا» اجتناب کنند و اولویت‌های قانونی را بر مقرون به صرفه بودن، افزایش حداقل دستمزد فدرال و تدوین قوانین اخلاقی جدید برای هر سه قوه دولت متمرکز کنند. با وجود درخواست‌ها، واشنگتن به ندرت از جنگ‌های غذایی شدید اجتناب کرده است.

جان اف. هریس، خبرنگار پلیتیکو پیش‌بینی می‌کند که خونریزی سیاسی احتمالاهمه جا را فرا خواهد گرفت و برخی از بزرگترین درگیری‌ها در داخل هر حزب رخ خواهد داد. هریس استدلال کرده است: هر دو حزب اصلی با انتخاب‌های حساس در مورد چگونگی معرفی خود به رأی‌دهندگان در دوران سیاسی پس از ترامپ رو‌به‌رو هستند.

منبع: روزنامه اطلاعات