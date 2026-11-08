باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - اهدای خون یکی از مهم‌ترین جلوه‌های مشارکت اجتماعی در نجات جان انسان‌هاست؛ اقدامی که شاید برای اهداکننده تنها بخشی از زمان روز را به خود اختصاص دهد، اما می‌تواند برای چند بیمار فرصتی دوباره برای زندگی فراهم کند.

خون اهدایی پس از جمع‌آوری و انجام آزمایش‌های لازم، در فرایند فرآوری به اجزای مختلفی از جمله گلبول قرمز فشرده، پلاکت و پلاسما تقسیم می‌شود که هرکدام کاربرد درمانی متفاوتی دارند و برای گروه‌های مختلف بیماران مورد استفاده قرار می‌گیرند.

گلبول قرمز برای بیماران مبتلا به کم‌خونی شدید یا دچار خونریزی، پلاکت برای بیماران دارای اختلالات پلاکتی و برخی بیماران سرطانی و پلاسما برای بیمارانی که به فاکتور‌های انعقادی نیاز دارند، کاربرد دارد.

بر همین اساس، یک واحد خون اهدایی با تبدیل به فرآورده‌های مختلف می‌تواند، بسته به نوع فرآورده و نیاز درمانی بیماران، به درمان بیش از ۳ بیمار کمک کند؛ موضوعی که اهمیت مشارکت مستمر مردم در اهدای خون را دوچندان می‌کند.

پاسخگویی ۱۰۰ درصدی به درخواست مراکز درمانی

مهدی‌زاده، مدیرکل انتقال خون خراسان جنوبی گفت: بر اساس عملکرد شبکه تأمین و توزیع خون، میزان پاسخگویی به درخواست‌های ثبت‌شده مراکز درمانی تاکنون ۱۰۰ درصد بوده است.

او افزود: گاهی ممکن است به دلیل کاهش ذخیره یک گروه خونی خاص، محدودیت‌هایی در مدیریت و تأمین فوری آن ایجاد شود که در چنین شرایطی از ظرفیت ذخایر استانی و در صورت نیاز، همکاری شبکه انتقال خون سایر استان‌ها استفاده می‌کنیم.

مهدی‌زاده بیان کرد: گروه‌های مختلفی از بیماران از جمله مبتلایان به تالاسمی و سایر بیماری‌های خونی، بیماران سرطانی تحت شیمی‌درمانی، افراد تحت عمل‌های جراحی بزرگ، مادران دچار خونریزی شدید هنگام زایمان و مصدومان حوادث به خون و فرآورده‌های خونی نیاز دارند.

مدیرکل انتقال خون خراسان جنوبی تصریح کرد: خون و فرآورده‌های خونی جایگزین مصنوعی ندارند و تنها از طریق اهدای خون انسان‌های سالم قابل تأمین هستند.

قاین در صدر آمار اهدای خون شهرستان‌ها

مهدی‌زاده با اشاره به آمار اهدای خون شهرستان‌ها گفت: از ابتدای سال جاری تا پایان شهریور، شهرستان قاین با اهدای هزار و ۵۰۰ واحد خون بیشترین میزان اهدای خون را داشته است.

او افزود: شهرستان‌های طبس و فردوس نیز به ترتیب با هزار و ٬۲۲۷ و ۹۲۷ واحد خون در جایگاه‌های بعدی قرار دارند.

مهدی‌زاده بیان کرد: همچنین ۱٬۲۳۲ واحد از خون‌های اهدایی مربوط به فعالیت تیم سیار این اداره کل در شهرستان‌های دیگر استان بوده است.

مدیرکل انتقال خون خراسان جنوبی اظهار کرد: میزان اهدای خون در شهرستان‌های مختلف بر اساس جمعیت، تعداد مراجعات، دسترسی به مراکز خونگیری و فرهنگ مشارکت اجتماعی متفاوت است و میزان اهدای خون به‌تنهایی معیار ارزیابی مشارکت مردم نیست، بلکه نسبت اهدا به جمعیت هر شهرستان نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

۶۴۹۹ اهداکننده مستمر در خراسان جنوبی

مهدی‌زاده با اشاره به وضعیت اهداکنندگان مستمر در استان گفت: در حال حاضر ۶٬۴۹۹ نفر از اهداکنندگان سال جاری در گروه اهداکنندگان مستمر قرار دارند که حدود ۵۸ درصد کل اهداکنندگان را تشکیل می‌دهند.

او افزود: یکی از اهداف ما افزایش سهم اهداکنندگان مستمر و تبدیل اهدای خون از یک اقدام مناسبتی به فرهنگ و رفتار اجتماعی پایدار است.

مهدی‌زاده عنوان کرد: جوانان و بانوان دو گروه مهم در برنامه‌های توسعه فرهنگ اهدای خون هستند و تلاش می‌کنیم با استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها، مدارس، مراکز آموزش عالی، سازمان‌های مردم‌نهاد و رسانه‌ها، این فرهنگ را از سنین پایین نهادینه کنیم.

مدیرکل انتقال خون خراسان جنوبی ادامه داد: با وجود اهمیت مشارکت بانوان، سهم آنان از اهدای خون در کشور و استان پایین‌تر از ظرفیت واقعی است و برخی باور‌های نادرست درباره اهدای خون، نگرانی از کم‌خونی و ضعف جسمانی و ناآگاهی از شرایط مجاز اهدا از عوامل کاهش مشارکت بانوان به شمار می‌رود.

ماندگاری کوتاه پلاکت و ضرورت استمرار خونگیری

مهدی‌زاده با اشاره به ماندگاری محدود فرآورده‌های خونی گفت: فرآورده‌های خونی به‌ویژه پلاکت، عمر نگهداری محدودی دارند و نمی‌توان آنها را برای مدت طولانی ذخیره کرد.

او افزود: معمولاً در فصل سرما، روز‌های تعطیل، مناسبت‌های خاص و زمان شیوع بیماری‌های فصلی میزان مراجعه اهداکنندگان کاهش پیدا می‌کند، در حالی که نیاز بیماران به خون و فرآورده‌های خونی در تمام روز‌های سال ادامه دارد.

مهدی‌زاده بیان کرد: برای مدیریت این شرایط، برنامه‌ریزی برای خونگیری مستمر، اطلاع‌رسانی و دعوت از اهداکنندگان، استفاده از ظرفیت تیم‌های سیار و مدیریت مناسب ذخایر در دستور کار قرار دارد.

کمبود پزشک و اعتبارات؛ چالش توسعه خونگیری در استان

مهدی‌زاده با اشاره به چالش‌های تأمین پایدار خون در استان گفت: پراکندگی جمعیت و فاصله زیاد برخی شهرستان‌ها از مراکز ثابت خونگیری از مهم‌ترین مسائل این حوزه است.

او افزود: تأمین پایدار خون نیازمند نیروی انسانی متخصص و کافی، تجهیزات مناسب، منابع مالی و امکانات پشتیبانی است و کمبود پزشک مورد نیاز برای فعالیت‌های خونگیری و ارزیابی اهداکنندگان نیز از مسائل مهم این حوزه به شمار می‌رود.

مهدی‌زاده بیان کرد: محدودیت‌های اعتباری، مشکلات مربوط به تأمین نیروی انسانی و قرارداد‌های همکاری، تأمین تجهیزات و هزینه‌های اعزام تیم‌های سیار از دیگر چالش‌های این حوزه است.

مدیرکل انتقال خون خراسان جنوبی عنوان کرد: با هماهنگی شهرستان‌ها و استفاده از ظرفیت مراکز بهداشتی و درمانی، امکان برنامه‌ریزی برای اعزام تیم‌های خونگیری وجود دارد و توسعه خونگیری هدفمند در مناطق کم‌برخوردار و شهرستان‌هایی که دسترسی کمتری به مراکز ثابت دارند، از برنامه‌های این اداره کل است.

معافیت پزشکی ۲۰۰۰ داوطلب از اهدای خون

مهدی‌زاده در این باره اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۲ هزار نفر از داوطلبان اهدای خون به دلایل پزشکی و بر اساس ضوابط سازمان انتقال خون، به‌صورت موقت یا دائم از اهدای خون معاف شده‌اند.

او افزود: کم‌خونی یا کاهش هموگلوبین، فشار خون خارج از محدوده مجاز، برخی بیماری‌های عفونی، مصرف بعضی دارو‌ها و انجام برخی اقدامات پزشکی و جراحی از مهم‌ترین دلایل معافیت موقت داوطلبان است.

مهدی‌زاده بیان کرد: این معافیت‌ها با هدف حفظ سلامت خود اهداکننده و همچنین تأمین خون سالم و ایمن برای دریافت‌کنندگان انجام می‌شود و نباید به‌عنوان موضوعی منفی تلقی شود.

اهدای مستمر؛ راهکار تأمین پایدار خون

با توجه به نیاز همیشگی بیماران به خون و محدودیت نگهداری برخی فرآورده‌های خونی، افزایش مشارکت اهداکنندگان مستمر و مدیریت علمی ذخایر از مهم‌ترین راهکار‌های جلوگیری از بروز کمبود احتمالی است.

مهدی‌زاده با اشاره به برنامه‌های این اداره کل گفت: شناسایی و دعوت هدفمند از اهداکنندگان گروه‌های خونی مورد نیاز، توسعه فرهنگ اهدای خون در میان جوانان و بانوان، برنامه‌ریزی برای خونگیری در شهرستان‌ها و مناطق دورافتاده و پایش مستمر ذخایر گروه‌های خونی در دستور کار قرار دارد.

او افزود: پیش‌بینی میزان مصرف مراکز درمانی، تقویت هماهنگی با بیمارستان‌ها و استفاده از ظرفیت شبکه انتقال خون کشور برای مدیریت شرایط اضطراری نیز دنبال می‌شود.

مدیرکل انتقال خون خراسان جنوبی در پایان از مردم استان خواست برای اطلاع از زمان فعالیت مراکز خونگیری، برنامه اعزام تیم‌های سیار و نیاز‌های گروه‌های خونی، اطلاعیه‌ها و صفحات رسمی اداره کل انتقال خون را دنبال کنند و تأکید کرد: نیاز به خون همیشگی است، اما فرصت اهدای خون برای هر فرد همیشگی نیست و هر اهدای خون می‌تواند فرصتی دوباره برای زندگی یک انسان باشد.