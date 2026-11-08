باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - خبرگزاری رویترز گزارش داد چندین صدای انفجار مهیب در شهر ریاض، پایتخت عربستان اندکی پس از آن شنیده شد که سازمان دفاع مدنی این کشور درباره احتمال وقوع تهدید، هشدار اولیه صادر کرد.

بر اساس این گزارش، سازمان دفاع مدنی عربستان ساعاتی بعد اعلام کرد که خطر برطرف شده است. این رویداد در حالی رخ داده است که درگیری‌ها میان عربستان و یمن همچنان ادامه دارد.

وزارت بهداشت صنعا بامداد یکشنبه اعلام کرد در پی حملات عربستان طی ۲۴ ساعت گذشته، ۸۳ غیرنظامی از جمله شماری کودک شهید و زخمی شده‌اند.

بر اساس بیانیه این وزارتخانه که خبرگزاری یمن (سبأ) آن را منتشر کرده است، در این حملات ۳۴ نفر شهید و ۴۹ نفر زخمی شده‌اند. بیشتر قربانیان را کودکان تشکیل می‌دهند و شدت جراحات مجروحان متفاوت گزارش شده است.

منبع: رویترز