باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - خبرگزاری آناتولی گزارش داد بارندگی شدید و وزش باد‌های قدرتمند از اواخر روز جمعه، موجب آب‌گرفتگی ۷۰ هزار چادر آوارگان فلسطینی و فروریختن ده‌ها دیوار در نوار غزه شده است. دفتر اطلاع‌رسانی دولتی غزه خسارت‌های اولیه این طوفان را حدود سه میلیون دلار برآورد کرده است.

منابع پزشکی اعلام کردند در پی فروریختن دو دیوار از ساختمان‌های آسیب‌دیده در حملات پیشین رژیم صهیونیستی و سقوط یک ورق فلزی، پنج فلسطینی زخمی شدند.

حسنی مهنا، سخنگوی شهرداری غزه گفت حدود یک میلیون نفر در محدوده‌ای معادل ۳۰ درصد از مساحت شهر غزه زندگی می‌کنند و زیرساخت‌های آسیب‌دیده توان مقابله با این حجم از بارندگی را ندارند. به گفته او، طی ۱۲ ساعت ۶۰ میلی‌متر باران باریده و ظرفیت شبکه دفع آب‌های سطحی به دلیل خسارت‌های جنگ به ۲۰ درصد کاهش یافته است. همچنین ۲۷۰ اردوگاه و محل اسکان در معرض خطر آب‌گرفتگی قرار دارند.

عبدالله المجدلاوی، مدیر روابط عمومی سازمان دفاع مدنی غزه نیز گفت نیرو‌های امدادی صد‌ها تماس اضطراری دریافت کرده‌اند، اما به دلیل کمبود امکانات قادر به تأمین سرپناه برای خانواده‌های آسیب‌دیده نیستند. او محاصره و محدودیت ورود خانه‌های پیش‌ساخته و مصالح بازسازی را از عوامل تشدید این وضعیت دانست.

آنروا اعلام کرده است یک میلیون و ۹۸۰ هزار نفر، معادل ۹۴ درصد جمعیت غزه، به سرپناه و اقلام ضروری نیاز دارند. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل نیز پیش‌تر درباره خطر سیل برای ۹۵۰ هزار فلسطینی ساکن اردوگاه‌های آوارگان هشدار داده بود.

با وجود گذشت بیش از یک سال از آتش‌بس اکتبر ۲۰۲۵، نیاز‌های غزه به سرپناه و بازسازی همچنان بسیار فراتر از کمک‌های موجود است و محدودیت‌های رژیم صهیونیستی بر ورود مصالح ساختمانی ادامه دارد.

منبع: خبرگزاری آناتولی