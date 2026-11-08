با توجه به خطر انتشار آنفلوانزای فوق‌حاد پرندگان و پیامد‌های بهداشتی و اقتصادی این بیماری، دامپزشکی خراسان جنوبی بر رعایت اصول بهداشتی، تقویت اقدامات امنیت زیستی، جلوگیری از جابه‌جایی غیرمجاز طیور و گزارش سریع موارد مشکوک تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - زنگویی‌مطلق رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری‌های طیور اداره کل دامپزشکی خراسان جنوبی گفت: آنفلوانزای فوق‌حاد پرندگان یک بیماری ویروسی بسیار واگیردار است که می‌تواند موجب تلفات گسترده در جمعیت طیور و خسارات اقتصادی قابل توجه به صنعت طیور شود و برخی سویه‌های آن نیز قابلیت انتقال به انسان را دارند.

او افزود: شهروندان، پرورش‌دهندگان طیور و فعالان این حوزه باید از خرید و نگهداری طیور بدون مجوز و گواهی بهداشتی خودداری کنند و به هیچ عنوان با پرندگان بیمار، تلف‌شده یا لاشه پرندگان وحشی تماس نداشته باشند.

زنگویی‌مطلق بیان کرد: جلوگیری از ورود افراد و وسایل نقلیه متفرقه به محل نگهداری طیور، ضدعفونی مستمر ورودی سالن‌ها، تجهیزات و وسایل نقلیه و خودداری از رهاسازی طیور اهلی در محیط‌های باز و محل تجمع پرندگان وحشی، از مهم‌ترین اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از انتشار بیماری است.

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری‌های طیور اداره کل دامپزشکی خراسان جنوبی تصریح کرد: در صورت مشاهده تلفات غیرعادی در طیور یا بروز علائم مشکوک، باید موضوع در سریع‌ترین زمان ممکن به اداره دامپزشکی اطلاع داده شود و از هرگونه خرید، فروش و جابه‌جایی پرندگان بیمار یا مشکوک به بیماری خودداری شود.

او ادامه داد: شهروندان باید از مصرف و عرضه گوشت و تخم‌مرغ حاصل از طیور بیمار یا تلف‌شده خودداری کنند.

زنگویی‌مطلق اظهار کرد: مردم از دست زدن به لاشه پرندگان وحشی و طیور تلف‌شده جداً پرهیز کنند و در صورت تماس اتفاقی با این موارد، دست‌های خود را به‌طور کامل با آب و صابون بشویند.

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری‌های طیور اداره کل دامپزشکی خراسان جنوبی عنوان کرد: پیشگیری از آنفلوانزای فوق‌حاد پرندگان نیازمند مشارکت همگانی است و رعایت اصول بهداشتی، همکاری با مجموعه دامپزشکی و گزارش به‌موقع موارد مشکوک، نقش مهمی در حفظ سلامت جامعه، صیانت از سرمایه‌های دامی و حفاظت از صنعت طیور دارد.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

برچسب ها: آنفلوآنزای پرندگان ، هشدار دامپزشکی
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