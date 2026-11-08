مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گلستان از هم استانی ها و کاربران جاده ای درخواست کرد که باتوجه به سطح قرمز هواشناسی و شروع سامانه های بارشی و سرما، از سفرهای غیرضروری بویژه در شب تا پایان هفته خودداری کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان- عادل مصدقی اظهار کرد:براساس هشدار‌های سطح قرمز هواشناسی، تا پایان هفته در ارتفاعات کوهستانی برف و در پایین دست، سیلاب را خواهیم داشت.

به گفته وی، با توجه به این شرایط، جاده‌ها با مخاطراتی همچون برف، کولاک، بوران، سیلاب، لغزندگی و ریزش سنگ و گل و لای همراه خواهند بود.

مصدقی خاطرنشان کرد: در صورت سفر‌های ضروری، آخرین شرایط جوی و جاده‌ها را از طریق سامانه گویای ۱۴۱ اطلاع پیدا کنند تا سفر ایمن در این ایام داشته باشند.

وی افزود: مجموعه راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با ۳۰۰ نیروی مجرب، متخصص و کارآمد و ۱۵۰ دستگاه ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین و گشت‌های راهداری و دستگاه‌های شن و نمک پاش و برفروب در آماده باش کامل قرار دارند.

مصدقی از هم استانی‌ها خواست که در کنار ماموران راهداری و سایر دستگاه‌های خدمات رسان باشند و تاکیدات آنها را رعایت کنند.

عضو ستاد مدیریت بحران گلستان یادآورشد: کاهش دما و سرما در روز‌های سه شنبه و چهارشنبه شدید است و صرفه جویی در مصرف حامل‌های انرژی امری ضروری است.

منبع: راهداری و حمل و نقل جاده ای گلستان

برچسب ها: بارش های شدید باران ، حمل و نقل
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