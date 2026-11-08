باشگاه خبرنگاران جوان، مرضیه السادات حسینی راد _ حمید زینل پور در نشست خبری به منظور تشریح نحوه معافیت مالیاتی تبصره ۱۰۰ و رونمایی از مالیات نشان دار، گفت: ۵۳۲ هزار مودی کرمانی می‌توانند مالیات خود را نشان دار کنند.

وی افزود: ۵۷ پروژه عمرانی استان را در طرح مالیات نشان دار معرفی کردیم که مودیان می‌توانند ۱۰۰ درصد مالیات خود را در یک یا چند پروژه عمرانی هزینه کنند.

وی تصریح کرد: از مجموع مودیان مالیاتی ما ۷۷ درصد مالیاتشان صفر است و ۳۸ هزار نفر نیز مالیات ۱ تا ۱۰ میلیون تومانی می‌پردازند.

زینل پور بیان کرد: هزار و ۲۲۳ میلیارد تومان هزینه مورد نیاز برای پروژه‌های مطرح شده است که عمدتا در کشاورزی، آب و محیط زیست تعریف شده‌اند.

زینل پور گفت: سال قبل ۱۱ هزار و ۶۸۹ مودی ۲۴۵ میلیارد تومان مالیات خودشان را در ۱۳۷ پروژه وارد کرده وبه تامین اعتبار این پروژه‌های عام المنفعه کمک کنند.

وی گفت: اگر در استان محروم کرمان، مردم مالیات‌ها را سوق بدهند به پروژه‌های نیمه تمام که جذب شود در زمینه‌های فرهنگی دفاعی، اقتصادی و آموزشی هزینه شده و از خروج منابع از استان جلوگیری می‌شود.

وی تصریح کرد: همچنین مودیان با تکمیل اظهار نامه مالیاتی در قالب تبصره ۱۰۰ میتوانند تا ده برابر میزان مالیات شان مشمول معافیت شوند.

وی با اشاره به رتبه بالای استان در استقبال مودیان از این معافیت تبصره ۱۰۰ گفت: از مزایای این طرح این است که مردم می‌توانند مالیات شان را به شکل اقساطی بپردازند.

مدیرکل مالیاتی استان افزود: همچنین بعضا در مالیات‌هایی مانند ارزش افزوده یا عوارض صادراتی اگر درآمد مورد نظر محقق نشود مالیات اخذشده به مودی برگشت داده می‌شود که ۵۵۶ میلیاردتومان استرداد مالیاتی سال قبل و ۷ ماه امسال ۱۸۶۸ میلیارد تومان درست ۳ ونیم برابر پارسال، استرداد داشتیم.

مدیرکل امور مالیاتی استان با اشاره به اینکه ۷۶ همت مالیات واریزی استان به خزانه بود، گفت: از این میزان ۱۵ درصد مالیات بر مشاغل و بقیه آن در قالب مالیات‌های ارزش افزوده، ومالیات اخذ شده از بنگاه‌های اقتصادی بزرگ است.

وی تصریح کرد: مجموعه‌ای مانند شرکت ملی مس ۲۶ همت اظهار مالیاتی داشته است که یکی از ۱۰ شرکت بزرگ مالیات دهنده استان است و ۷۵ درصد مالیاتی که وصول می‌کنیم بابت ۱۰ شرکت بزرگ اقتصادی است.

وی شهر‌های سیرجان، رفسنجان و کرمان را مالیات دهندگان عمده استان دانست و افزود: تنها در مالیات بر ارزش افزوده در استان کرمان ۱۶ ونیم همت اخذ شده است.

وی تصریح کرد: در حوزه‌هایی مانند، طلا و خودرو و املاک بحث اخذ مالیات سوداگری انجام می‌شود.

وی بیان کرد: کرمان رتبه پنجم واریزی مالیات کشور را دارد.

امیری معاون مالیاتی اشخاص حقیقی این اداره کل نیز در ادامه با اشاره به بحث تلاش برای اخذ مالیات از اتباع فعال در اقتصاد کرمان گفت: با تلاش‌های دادستان و مقام‌های امنیتی استان و برگزاری جلسات مختلف، موفق شدیم بحث مالیات اتباع را فعال کنیم که دو سال اخیر ۶۰۰ میلیارد تومان مالیات اخذ شده از این افراد است که حدود ۴۰ هزار مودی هستند.

وی افزود: همچنین بدهی‌های گذشته این افراد از حساب‌های بانکی آنان اخذ شد.

معاون اشخاص حقیقی اداره مالیاتی استان بیان کرد: دربحث جریمه پایانه‌های فروشگاهی، ۹۰ تا ۱۰۰ درصد با تکمیل و پذیرش تبصره ماده ۱۰۰ قابل بخشودگی است درحالی که در حالت عادی این جرایم غیرقابل بخشش است.