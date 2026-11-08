پرچم عزا در آستانه شهادت حضرت زهرا(س) و فرا رسیدن دهه دوم فاطمیه امروز یکشنبه بر فراز گنبد حرم مطهر امام رضا(ع) افراشته شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پرچم عزا در آستانه شهادت حضرت زهرا(س) و فرا رسیدن دهه دوم فاطمیه امروز یکشنبه بر فراز گنبد حرم مطهر امام رضا(ع) افراشته شد.

پرچم حرم مطهر رضوی در طول سال در مناسبت‌های مذهبی اعم از اعیاد و سالروز شهادت ائمه اطهار(ع) چندین بار تعویض می‌شود که بیشترین مدت سیاه‌پوشی حرم مطهر رضوی در ماه‌های محرم و صفر است.

هر سال ۲ بار نیز پرچم گنبد مطهر رضوی به طور رسمی در آیینی ویژه تعویض می‌شود که یک بار آن در ابتدای ماه محرم الحرام است که پرچم سیاه به مدت ۲ ماه بر گنبد حرم مطهر به نشانه عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) به اهتزاز درمی‌آید و مرتبه دیگر آیین ویژه تعویض پرچم نیز در سالروز میلاد ثامن الحجج(ع) انجام می‌شود.

برچسب ها: حرم رضوی ، حرم امام رضا(ع)
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